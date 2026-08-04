Elijah Canlas at Miles Ocampo, hiwalay na naman!

By ROWENA AGILADA
Kinumpirma ng source ni Ogie Diaz na hiwalay na sina Miles Ocampo at Elijah Canlas. Two months na raw break ang dalawa.
Ayon sa source ni Ogie, hindi ang GMA Sparkle singer na si Thea Astley ang dahilan ng break-up nina Miles at Elijah. Friends lang daw sina Elijah at Astley.
‘Yun daw kumalat na video kung saan hinawakan ni Elijah ang kamay ni Thea, niyaya lang niya ang dalaga sa group photo ng mga kasama nilang kaibigan.
Wala raw malisya ‘yun. Ang nakapanood lang video ng nagbigay ng malisya.
Ani Ogie, tinawagan niya sina Miles at Elijah na pareho niyang friends para alamin kung totoong break na sila. Pareho raw hindi siya sinagot ng dalawa.
So, ‘yun na ‘yun!
Bida na
Three years ang hinintay ni Jairus Aquino for a lead role at grateful siya na nabigyan na siya ng pagkakataon. Bida na siya sa “Our Yesterday’s Escape,” 6th and last installment ng University series ni Gwy Saludes on Wattpad.
Tampok ang love team nina Jairus at Nicole Omillo. Mapapanood ang OYE sa Viva One simula September 5,2026.
Jaicole ang tawag sa love team nina Jairus at Nicole.
Ang lakas ng sigawan ng kanilang fans na nakipagsabayan sa fans nina Bea Binene at Wilbert Ross, Heaven Peralejo at Marco Gallo, Aubrey Caraan at Lance Carr noong mediacon.
No need
Ayon kay Direk Crisanto Aquino, hindi na niya need pag-isipang mabuti kung paano pakikiligin nina Rabin Angeles at Angela Muji ang viewers ng “Dating Alys Perez” sa kanilang sweet moments.
Aniya, may sariling diskarte sina Rabin at Angela sa kilig scenes nila. “Nag-aapoy” ang kanilang chemistry.
Ani Direk, pati production staff at cameramen ay kinikilig sa mga eksena ng dalawa.
Streaming sa Viva One ang DAP this August.