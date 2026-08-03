Kathryn Bernardo at Mark Alcala, hiwalay na nga ba?

By ROWENA AGILADA
May haka-hakang hiwaly na raw sina Kathryn Bernardo at Mark Alcala.
Pero ayon sa source namin, fake news daw ito.
Cool-off lang daw at hindi pa hiwalay ang dalawa.
Diumano, mutual agreement daw nina Kathryn at Mark na hindi muna sila makitang magkasama in public habang ipinapalabas pa ang teleserye ni Kathryn with James Reid.
Kayanin kaya nila na hindi magkita even once in a while?
May tsika na diumano, spotted si mayor Mark na sinundo si Kathryn after ng isang event.
Well…
Grateful
Grateful si Zeke Polina na tinanggap siya ng viewers ng ”Dating Alys Perez” bilang ka-love triangle nina Rabin Angeles at Angela Muji.
Aniya sa mediacon, hindi niya akalain na magiging bahagi siya ng serye. Pinalitan niya ang isang aktor.
In DAP, Zeke plays Tripp Palma na pinsan ni Drake Palma (Rabin Angeles). Masaya na ang relasyon nila ni Alys (Angela Muji) nang muling bumalik sa buhay ni Alys ang ex-boyfriend niyang si Drake. Gusto nitong makipagbalikan.
Sa YouTube video ni Zeke na “Tripp’s Heart is Breaking Too” ay pinuri ang acting ni Zeke. Tagos sa puso ang mga linya niya sa pagbuhos ng hinanakit kay Alys nang ipagtapat nito ang planong wedding proposal ni Drake.
“Alam ko, mahal mo ako, lagi mo sa aking sinasabi. Pero tapatin mo ako, ako lang ba ang mahal mo? Sagot!”
Comment ng isang fan, “I was about to cry. His acting is peak. Love you, Zeke!”
Given more good projects and significant roles, chances are, Zeke will go a long way bilang actor ng kanyang henerasyon.
Keep up the good work, Zeke!