‘Eat Bulaga,’ pasabog ang 47th anniversary celebration!

By JUN NARDO
Bongga ang 47th celebration ng “Eat Bulaga” nung Sabado nang tanghali!
Napagsama-sama ng show ang ilan sa winners ng ginawa nitong mga contests!
Present din ang Sex Bomb Girls at ang mga personalities na sina Atong Redillas at Goyong!
Pinagsama din nilang muli ang OG cast ng “Kalyeserye,” huh! Although, wala nga lang si Alden Richards.
Lumabas ng bahay si Wally Bayola upang makasamang muli ang kapwa niya lolas na sina Jose Manalo at Paolo Ballesteros.
Naka-wheel chair si Wally nang dumating sa set. Umindak siya nang nakaupo. Hindi pa puwede kasing tumayo nang walang saklay na hawak!
Ayon sa manager ni Wally na si Joel Roslin, may clearance ang doctor na pumunta sa show at gigil na rin siyang pumasok kaya pinayagan ng production.
Ang bagong sorpresa ng show ay ang launch ng E-Business upang matulungan ang maliliit na negosyo o gustong magkaroon ng sariling negosyo.
Sa pagtatapos ng pagdiriwang ng anibersaryo, kinabukasan ay inanusyo naman ang pagpanaw ng taong naging malaki ang parte kaya nagkaroon ng “Eat Bulaga” sa TV, si former congressman Romy Jalosjos.
Naging magkakaibigan sila noon nina Tito, Vic, at Joey, kumpare at dati’t magkakasama sa trabaho hanggang sa nagkaroon ng falling out.
Friends!
Naging stylist at make-up artist si Heart Evangelista ng former boyfriend niyang si John Prats kamakailan.
Sa isang video, kita si Heart na naglalagay ng make up kay John. Inisa-isa niya ang mga damit na babagay sa actor-director na babagay sa kanya.
Naririnig si Heart sa pagsasabi kay John ng, “Guwapo!”
Of course, friends na sina Heart at John at ang ginagawa nila e, for the sake of friendship kaya wag bigyan ng malisya!