Doc Willie Ong, masaya pa rin sa kabila ng karamdaman!

By DELIA CUARESMA
Sa gitna ng kanyang laban sa stage 4 sarcoma cancer, nag-iwan ng emosyonal na mensahe si doctor at content creator na si Doc Willie Ong na ikinabahala ng kanyang mga tagasuporta.
Sa isang open letter na ibinahagi sa Facebook, sinabi ni Doc Willie na sa halip na panghinaan ng loob, pinili nilang mag-asawa na gawing inspirasyon ang kanilang pinagdaraanan upang hikayatin ang publiko na mas pangalagaan ang kanilang kalusugan.
Bukod sa kanyang cancer, sumasailalim din sa gamutan ang kanyang asawang si Doc Liza Ong matapos ma-diagnose ng early-stage invasive ductal carcinoma, ang pinakakaraniwang uri ng breast cancer.
Nagbahagi rin si Doc Willie ng ilang health reminders, kabilang ang kahalagahan ng agarang pagpapatingin sa doktor kapag may nararamdamang pananakit o bukol at ang benepisyo ng maagang pagtuklas ng sakit.
Ngunit ang pinakatinutukan ng marami ay ang kanyang taos-pusong pahayag.
“Kung maikli na lang ang buhay ko ay masaya pa rin ako, dahil alam kong nagawa ko ang misyon ko para sa Diyos at para sa inyo,” aniya.
Ayon kay Doc Willie, nananatili siyang matatag dahil sa mahigit 20 taon nilang libreng serbisyo sa mga pasyente, mga medical mission na kanilang isinagawa, at sa patuloy na pagmamahal at panalangin ng kanyang mga tagasuporta.
Umani ng libo-libong reaksyon ang kanyang post, kung saan maraming netizens ang nag-alay ng dasal at mensahe ng pag-asa para kina Doc Willie at Doc Liza habang patuloy nilang nilalabanan ang kani-kanilang karamdaman.