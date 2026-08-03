Aljur Abrenica, Aj Raval ayaw pa magpakasal!

By DELIA CUARESMA
Hindi pa tutunog ang wedding bells para kina AJ Raval at Aljur Abrenica.
Malinaw na iisa ang prayoridad ng celebrity couple sa ngayon: ang kanilang pamilya.
Sa unang pagkakataon na magkasamang rumampa sa MADDOX Jewelry Iconic Runway Fashion Show 2026, hindi naiwasang usisain ang dalawa kung kailan na nga ba nila balak magpakasal.
Napangiti lang si Aljur sa tanong at pabirong umiwas sa isyu.
“Maganda kasi ‘yung family gene nila, kaya maganda siya. Huwag n’yo nang itanong ‘yang kasalan,” ani ng aktor.
Pagkatapos ay naging seryoso ito at sinabing wala silang minamadali.
“Everything happens in the right time, di ba? Kung anuman ang nangyayari ngayon, ang masasabi namin, our priority is our kids. Lahat ng mga bata.”
Suportado naman ito ni AJ, na aminadong hindi pa rin niya prayoridad ang pagbabalik sa showbiz.
Ayon sa aktres, mas inuuna muna nila ang pag-aalaga sa kanilang pamilya habang ipinagpapatuloy rin niya ang kanyang pag-aaral.
“Mas priority namin ‘yung mga bata sa ngayon. Pakonti-konti, babalik ako. For now, mas priority namin ‘yung family,” saad ni AJ.
Masaya rin ang dalawa sa mainit na pagtanggap ng publiko sa una nilang pagsasamang rumampa sa runway.
Ayon kay Aljur, malaking biyaya ang pagkakataong iyon at nagpapasalamat sila sa positibong reaksiyon ng mga manonood.
Bagama’t wala pang petsa ang inaabangang kasal, tila malinaw na para kina AJ at Aljur, mas mahalaga muna ang pagpapatatag ng kanilang pamilya bago ang paglalakad sa altar.
Bongga!