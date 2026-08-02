Toni Fowler ipinatanggal ang breast implants matapos ang 10 taon: ‘Ang gaan-gaan na’

By DELIA CUARESMA
Isang bagong yugto ang sinimulan ni Toni Fowler matapos niyang ipatanggal ang kanyang breast implants na naging bahagi ng kanyang imahe sa loob ng 10 taon bilang content creator.
Sa kanyang latest vlog, ibinahagi ni Toni ang buong proseso ng kanyang breast implant removal surgery, mula sa kanyang desisyon na magpaopera hanggang sa kanyang recovery.
Ayon kay Toni, dapat sana ay noong Mayo pa niya ipinatanggal ang implants dahil tapos na ang itinakdang panahon nito. Gayunpaman, pinili muna niyang tapusin ang kanyang “ten years of relevance” celebration kasama ang kanyang supporters.
“Inuna ko muna ‘yung ten years of relevance na celebration ko with the ToRo family,” ani Toni.
“Inuna ko muna ‘yung mga trabaho ko, ‘yung mga dapat kong tapusin, bago talaga ako magpa-opera.”
Matapos ang kanyang mga commitments, nagpasya siyang sumailalim sa procedure kasama si Doc Yappy.
Ibinahagi rin ni Toni na matagal na niyang gustong maranasan kung ano ang pakiramdam ng magkaroon ng mas maliit na dibdib. Aniya, hindi niya ito naranasan kahit bago pa siya maging ina.
“Buong buhay ko, hindi ko talaga ang experience ang maging flat… kaya talagang naging fantasy ko talaga na maging flat,” kuwento niya.
Bukod sa kagustuhan niyang magkaroon ng bagong pakiramdam sa kanyang katawan, sinabi rin ni Toni na nahirapan na siya sa bigat na dala ng implants sa araw-araw.
“Kasi ang hirap na rin sa araw-araw ng buhay ko na palaging ang bigat-bigat ng dala ko… ang hirap… kaya it’s about time na tanggalin na ang nagpapa-kuba kay Toni Fowler,” saad niya.
Sa kanyang recovery, naging sandalan ni Toni ang kanyang partner na si Vince Flores, na tumulong sa pag-aalaga sa kanya habang nagpapagaling. Suportado rin siya ng kanyang mga anak.
“Sobrang ma-swerte ko talaga sa mag-ama ko kasi binabantayan nila ako,” ani Toni.
Isa sa pinakaemosyonal na bahagi ng kanyang vlog ay nang unang makita ni Toni ang resulta ng operasyon matapos alisin ang mga takip sa kanyang sugat. Napansin niya agad ang malaking pagbabago sa kanyang katawan.
“Grabe sobrang gaan,” sabi niya.
Ipinakita rin ni Toni ang tinanggal na implants, na parehong may timbang na 280 grams.
“Oh my god, ang bigat nito sa araw-araw na buhay ko. Sobrang bigat niya, ngayon ang gaan-gaan na,” pahayag niya.
Bukod sa pagtanggal ng implants, sumailalim din si Toni sa breast reduction procedure dahil gusto niyang makuha ang itsura na matagal na niyang hinahanap.
Gayunpaman, inamin ni Toni na hindi naging madali ang emosyonal na bahagi ng pagbabago. Nang makita niya ang sarili matapos ang operasyon, nakaramdam siya ng halo-halong emosyon dahil malaking pagbabago ito sa kanyang katawan.
“Nung nakita ko… sa salamin, parang bigla akong nalungkot. Pero masaya ako at the same time,” sabi niya.
Nilinaw naman ni Toni na masaya siya sa resulta at alam niyang bahagi lamang ito ng kanyang adjustment sa bagong itsura niya.