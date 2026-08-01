Angel Castro: matapang, palaban!

By JUN NARDO
Maganda man at super sexy, may angking tapang ang VMX Babe na si Angel Castro!
Nakausap ng piling media si Angel after ng mediacon ng VMX movie niyang “Creampie.”
Aminado siya na sabay pagpasok niya sa VMX ay ang pagdagsa ng mga bashers sa social media!
“Kaninang umaga nga bago ang ganap, sabi sa akin, ‘Ang pangit ng ilong mo!’ Diyos ko, hindi pa ako nagkakape! Puwedeng kape muna?” saad ni Angel sabay tawa.
“Pati nga boobs ko, sinabing lawlaw! Malaki lang talaga ito!”
She learned the art of dedma pero handa siyang makipagbakbakan kung below the belt na ang banat sa kanya, huh!
Anyway, pinaplano n ani Angel na ipaayos ang kanyang mata na nagkaroon ng diperensya matapos makatulugan ang fake eyelashes. Aniya, nakipag-usap na siya sa kanyang doctor at babalik siya doon kapag mababa na ang kanyang uric acid.
Showbiz royalty si Angel na anak ni Raven Villanueva at Diego Castro.
Streaming na ngayon ang “Creampie” ni Angel sa VMX kasabay ng special feature na “Viva Hot Babes: Muling Pagbukaka.”
Over sa kilig!
Rollercoaster of emotions ang mararamdaman ng fans sa bawat episode ng “Dating Alys Perez” sa Viva One.
Patok na patok nga sa mga fans ang mga pakilig nang mga bida ng show na sina Rabin Angeles at Angela Muji na mas kilala na ngayon as RabGel!
Nasa mid-season na ang show at pangako nila e, mas marami pang pagsubok, luha at feels sa bawat episode.
Kasama si Zeke Polina, mula ito sa direkyon ni Crisanto Aquino.