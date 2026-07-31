Anjo Yllana, sising-sisi!

By DELIA CUARESMA
Aminado si Anjo Yllana na nagsisisi siya sa mga naging pahayag laban kina Tito Sotto, Vic Sotto at Joey de Leon, o TVJ.
Sa panayam, sinabi ng beteranong aktor at TV host na marami siyang natutunan sa nangyari at inaming nagpadala siya sa kanyang emosyon.
Ang pahayag ni Anjo ay kasunod ng desisyon ng Mandaluyong City Regional Trial Court Branch 279 na nagpapanagot sa kanya sa kasong inihain ng TVJ Productions kaugnay ng umano’y mapanirang pahayag laban sa TVJ at iba pang hosts ng “Eat Bulaga.” Inatasan din siyang magbayad ng P3.5 milyong danyos.
Ayon kay Anjo, nakapaglabas na siya ng pampublikong paghingi ng tawad at umaasa siyang darating ang panahon na mawawala rin ang sama ng loob ng mga taong nasaktan niya.
“Unang-una, I made a public apology. I said sorry. I am very vocal na mahal ko sila. I admitted I made a mistake,” aniya.
Iginiit niyang higit na mas mabigat para sa kanya ang posibilidad na galit pa rin sa kanya ang mga dati niyang kaibigan kaysa sa desisyon ng korte o sa halagang kailangan niyang bayaran.
“Mas wish ko yung sana humupa na ang galit nila,” saad niya.
Inamin din ni Anjo na ang kanyang mga naging pahayag ay bunga ng bugso ng damdamin at sama ng loob, isang pagkakamaling natutuhan na niyang huwag nang ulitin.
“Kasalanan ko na naging emosyonal din ako. Naglabas ako ng mga sama ng loob ko… ang importante sa akin ay natutunan ko na, ‘Ay mali pala ‘yun,'” aniya.
Sinabi rin ni Anjo na bukod sa kanyang public apology ay wala na siyang direktang naging pakikipag-ugnayan sa TVJ dahil ayaw niyang piliting ayusin agad ang relasyon kung hindi pa naghihilom ang sugat.