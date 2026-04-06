Alex Gonzaga, pinaghihinalaang buntis ulit!

By DELIA CUARESMA
Trending ngayon si Alex Gonzaga matapos ang kanyang latest social media post na may caption na “this little life.”
Tanong ng netizens: buntis na nga ba siya ulit?
Dahil sa maikling caption na ito, agad nag-react ang fans at nagbigay ng kani-kanilang hinala. Para sa marami, tila may “hidden meaning” ang sinabi ni Alex na posibleng tumukoy sa isang baby.
“May good news ba?” tanong ng isang netizen.
“Parang buntis si Alex!” hirit pa ng isa.
Mas lalo pang lumakas ang usap-usapan nang mapansin ng fans ang kanyang blooming look sa recent posts. Ayon sa iba, iba raw ang “glow” ni Alex ngayon.
Maraming followers ang agad nagpaabot ng pagbati at suporta kahit wala pang kumpirmasyon kay Alex mismo.
Matatandaang ilang beses nang nakunan si Alex noon. Aminado ang influencer na isang malaking pangarap para sa kanyan ang maging isang ganap na ina. Kaya naman very understandable kung bakit lalong invested ang fans sa bawat update niya.
Hanggang ngayon, wala pang official statement si Alex Gonzaga tungkol sa isyu. Hindi pa rin malinaw kung may espesyal na ibig sabihin ang kanyang caption o simpleng post lang ito.
Tuloy pa rin ang haka-haka online, at patuloy na hinahanap ng fans ang sagot sa tanong: Buntis nga ba si Alex?
Well, as they say, abang-abang na lang mga mars!