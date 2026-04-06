Pinay singer Kristel Herrera, nilamon ang ‘Britain’s Got Talent’ stage!

By DELIA CUARESMA
Viral ngayon ang Filipina singer na si Kristel Herrera matapos ang kanyang explosive audition sa “Britain’s Got Talent (BGT),” kung saan nakuha niya ang atensyon ng judges at international viewers dahil sa kanyang world-class vocals.
Sa kanyang pag-awit ng “Run to You” ni Whitney Houston, ipinamalas ni Kristel ang angking galing na agad nagpa-wow sa audience at nagresulta pa nga sa isang standing ovation.
Labis na humanga ang judge na si Alesha Dixon sa kanyang performance at sinabing, “That was sensational,” at binigyan pa siya ng “10 out of 10” para sa kanyang technique.
Nakakuha si Kristel ng apat na “YES” mula sa judges, dahilan upang magpatuloy siya sa susunod na round ng kompetisyon.
Bukod sa kanyang boses, pinuri rin ang kanyang stage presence at transformation. Mula sa tila simple at kalmadong arrive bago kumanta, hanggang sa pagiging isang bonggang pangkalawakang diva sa entablado.
Hindi na rin bago si Kristel sa mga singing competitions. Sumali na rin siya sa parehong mga patimpalak sa Pilipinas. Ngunit ang kanyang BGT audition ang maituturing na pinakamalaking international breakthrough sa ngayon.
Dahil dito, mabilis na kumalat online ang kanyang performance, na umani ng libo-libong views at reactions mula sa fans sa iba’t ibang bahagi ng mundo.
Trending din ang search term na “Kristel Herrera BGT audition,” patunay ng lumalaking interes ng mundo sa kanyang talento.
Sa lakas ng kanyang unang performance, marami na ang naniniwalang malayo ang mararating ni Kristel sa kompetisyon — at posibleng maging susunod na global Pinay superstar.
Well, let’s all hope for that!