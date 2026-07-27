Wilbert Ross, niyanig mga fans sa concert!

By JUN NARDO
Halos magiba ang New Frontier Theater dahil super-jampacked ito sa dalawang gabing concert ni Wilbert Ross na “WRTen.”
Take note, sold out ang tickets sa dalawang show!
E, hindi naman binigo ni Wilbert ang kanyang followers! Talaga namang sing and dance siya sa concert at may pasilip pa ng kanyang magandang katawan, huh!
Then, special guest pa sa concert si Bea Binene kung saan duet sila ng “Urong Sulong” with matching lambingan at harutan sa stage na ikinayanig ng lahat ng nanood!
After ng New Frontier, balak dalhin ang concert ni Wilbert sa Cebu City at Davao City!
Streaming na rin sa Viva One ang “Love U Lots” series nina Bea at Wilbert.
Pinahirapan!
Dumaan sa butas ng karayom ang singer-actor na si Beaver Magtalas bago makuha ang lead role sa movie niyang “Kaka sa Yawan (Brother From Another River)” na isa sa official entries sa Cinemalaya 2026 na ngayong August ang simula.
Pumila si Beaver sa audition at pang-500 plus siya na nagnanais makuha sa role.
Laking pasasalamat ni Beaver nang makuha siya ang lead role na dinirek ni JP Habon.
Sa isang bayan sa Mindoro nag-shooting ang cast at nakasalamuha nila ang mag Mangyan at may ibang kasama sa cast.
Nakaranas ang cast at production staff ng movie ng simpleng buhay sa piling ng mga Mangyan. Tuwing weekends ang shoot ni Beaver dahil kasama siya sa training ng binubuong PPop group.
Produced by Bryce Entertainment Production, kasama sa cast sina Bryce Niccolo Mercader, Luis Alndy, Nikki Valdez, Dennis Dato, Quenay Mercado, Karl Medina at Benedix Ramos.
Mapapanood ito sa Gateway, Shangrila Paza Cinema, Ayala Malls Manila Bay Cinema, Glorietta sa August 7 at sa selected cinemas hanggang August 16.