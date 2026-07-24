Fearless cinema unleashed

By MELL T. NAVARRO
Binubuo pa lamang ang Pinoy streaming platform na Star Sinemax nung late 2024 ay na-meet na namin ang CEO at President nitong si Ery Gushi, kasama ang kanyang business partners na sina Rod Cerrada at Richard Orozco.
At that time ay kumakausap pa lamang sila ng filmmakers, writers, co-executive producers upang gumawa ng pelikula sa nasabing platform.
Kaya’t masaya kami para sa grupo dahil sa wakas ay opisyal nang nailunsad na ito sa publiko.
Bongga at napaghandaan ng Star Sinemax app dahil mga kilalang pangalan tulad nina Ai-Ai Delas Alas, Arnel Ignacio, Mon Confiado, Jeric Gonzales, Mark Herras, Yasser Marta, at Herlene Budol ang ilan sa mga tampok nilang artista.
In fact, dumalo mismo sina Mon at Herlene sa nasabing launch upang i-promote ang kanilang horror movie na “Haunted Bride,” directed by Christopher Novabos.
Naki-celebrate rin ang magkapatid na sina Rey PJ at Jojo Abellana, na nakatrabaho ni Mama Ery sa club nito sa Japan.
Ang Star Sinemax ay magsisilbing bagong “bahay” ng original movies para sa bagong henerasyon, at mapapanood ito globally.
Ayon kay Ery, layunin nilang bigyan ng mas malaking oportunidad ang mga direktor, producer, manunulat, artista at iba pang content creators na maipakita ang kanilang talento.
“Fearless Cinema” ang kanilang concept, kunsaan mas matapang at kakaiba ang mga kuwentong ihahatid ng platform, na nagtatampok ng iba’t ibang koleksyon ng mga pelikulang Pinoy.
“Wala kaming takot. Wala pang platform ang gumagawa ng ganito katapang na hakbang,” sabi ni Ery.
“Nag-aalok kami ng iba’t ibang genre at gagawa rin kami ng mga pelikulang action at adventure,” aniya pa.
Kahit may sexy contents, may child lock feature ang platform, na nagpoprotekta sa mga bata mula sa contents na for adults only.
Downloadable ang app sa iOS at Android.