Angel Locsin siningil si Robin Padilla: ‘Nasaan ka nung nire-red-tag ako?’

By DELIA CUARESMA
Hindi pinalampas ni Angel Locsin ang pag-amin ni Sen. Robin Padilla na isa siyang “komunista,” kasabay ng pagsingil niya sa dating leading man tungkol sa pananahimik nito noong siya ay bina-bash at nire-red-tag.
Sa isang Facebook post na mabilis na nag-viral, binalikan ng aktres ang panahon na magkasama silang nagtatrabaho sa GMA-7 primetime series na “Asian Treasures” noong 2007.
Ayon kay Angel, madalas noon ikuwento ni Robin ang kanyang pamumundok at paghawak ng armas para umano ipaglaban ang bayan.
Kaya naman sinabi niyang natuwa pa siya sa naging pag-amin ng senador sa ikalimang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado.
“At least, honest ka ngayon, Kuya,” ani Angel.
Ngunit kasunod nito ay diretsahan niyang tinanong ang senador kung bakit hindi ito nagsalita noong siya ay inuugnay sa mga komunistang grupo.
“Ang tanong ko lang, nasaan ka nung panahong nirered-tag ako kahit alam mong hindi totoo? Actually, kasama mo pa nga at kachikahan yung mga nangre-red-tag. Naghugas-kamay at pumikit sa katotohanan,” saad niya.
Idineklara ni Robin na “Komunista po ako” habang nagtatanong kay National Bureau of Investigation Regional Director Atty. Jeremy Lontoc kaugnay ng “Operation Romanov” sa ikalimang araw ng impeachment trial.
Matatandaang naging sentro rin ng isyu ng red-tagging si Angel noong 2020 matapos iugnay ng noo’y National Task Force to End Local Communist Armed Conflict spokesperson na si Lt. Gen. Antonio Parlade Jr. ang aktres at ang kanyang kapatid sa Communist Party of the Philippines, New People’s Army at National Democratic Front.
Mariing pinabulaanan ni Angel ang mga akusasyon at maging sa isang panayam noong 2020 ay napaluha siya habang itinatangging may kaugnayan siya sa NPA.
Hindi lamang ang isyu ng red-tagging ang binanggit ng aktres.
Kinuwestiyon din niya ang mga paninindigan ni Robin sa ilang pambansang usapin, kabilang ang suporta nito kay Apollo Quiboloy at ang mga pahayag nito kaugnay ng Tsina.
“Isa sa mga pinakamalaking dahilan kung bakit ka binoto ng maraming Pilipino ay dahil inasahan nilang magiging matapang kang boses para sa mga kapatid nating Muslim.
“Pero bakit parang mas ipinaglalaban mo pa si Quiboloy? Naniniwala ka ba talaga na siya ang ‘appointed son of God’?” ani Angel.
Sinabi rin niyang nalulungkot siya sa mga naging pahayag ni Robin tungkol sa China.
“Hindi ito ang Robin Padilla na nakilala at hinangaan ko,” dagdag niya.
Sa pagtatapos ng kanyang mensahe, nanawagan ang aktres sa dating katrabaho na pag-isipan ang kanyang mga paninindigan.
“Tama na, Kuya. Gising na. Hindi pa huli ang lahat.”
Sa oras ng pagsulat ng artikulong ito, umabot na sa mahigit 108,000 reactions, 9,000 comments at 15,000 shares ang Facebook post ni Angel.
Tahimik pa rin ang maginoong Senador.