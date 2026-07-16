Entertainment

Bea Alonzo, Vincent Co, ipinagpaliban ang honeymoon?

Tempo Desk
Tempo Desk
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By DELIA CUARESMA

Mukhang kailangang maghintay muna ang honeymoon nina Bea Alonzo at Vincent Co.

Ilang araw pa lamang matapos ang kanilang tahimik na civil wedding, balik-trabaho na agad ang bagong kasal.

Abala na si Bea sa taping ng GMA-7 primetime series na “Whispers From Heaven” sa Pampanga, habang sinabi naman ni Vincent kay Boy Abunda na wala muna silang travel plans.

“Nahihindi, Tito, maraming trabaho,” sagot umano ni Vincent nang tanungin kung aalis ba sila para mag-honeymoon.

Ibinahagi ito ni Boy sa “Fast Talk With Boy Abunda,” kung saan inamin niya na pati sa kanya ay isinekreto ni Vincent ang kasal nila ni Bea.

Tahimik na ikinasal sina Bea at Vincent sa isang civil ceremony sa Makati City Hall na pinangunahan ni Makati Mayor Nancy Binay.

Kalaunan ay kinumpirma rin mismo ng aktres ang kanilang pag-iisang dibdib.

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