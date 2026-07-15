Nadine Lustre sa bansag na ‘president’: ‘There’s so much weight that comes with it’

By JUN NARDO
Ayaw makakita ng injustices sa tao at kapaligiran ni Nadine Lustre. Kaya naman sa murang gulang e, aware na siya. Very vocal nga si Nadine sa pagiging matapang sa paglabas ng kanyang opinion sa current issues kaya naman binabansagan siyang “President Nadine.”
“Matagal na po ‘yung President Nadine. 2018 pa. Mararami nga ang nagtatanong sa kin kung saan ba galing ‘yung President. Sa Twitter una lumalabas ‘yun then nung guest ako sa ‘It’s Showtime,’ ‘yung mga writer, tinatawag akong President Nadine! Nung time na ‘yon, tanong ko, ‘Saan galing ‘yon?’ Sige, tanggapin ko na lang!”
Aminadong “flattered” siya sa bansag pero may pressure din sa kaniya ito, aniya.
“Nakaka-flatter siya kasi whatever I do, whatever I say matters to people although at time, there’s so much weight that comes with it,” pahayag ni Nadine.
In love si Nadine sa Siargao, ang kanyang adopted home. Gusto niyang nagpupunta ang mga turista doon pero aniya e, sana maging mindful sila sa isla at sa mga tao doon.
Streaming pa ang “Love, Siargao nina Nadine at Alden Richards.
Binabatikos!
Inuulan ng batikos ngayon si Astasha Muhlach dahil sa pagpili sa kanya bilang lead star ng musical na “Bongga Ka Day: The Annie Batungbakal Story” na mula sa hit song ng grupong Hotdog.
Dahil lang sa isang video na lumabas na kumakanta si Atasha, todo batikos ang mga basher na anila e, wala sa tamang tono si Atasha!
May ilan pa na kesyo hindi raw nag-audition si Atasha sa role. Kusang ibinigay raw ng production ito sa kanya!
Naku, kung alam lang nila na nang malaman ni Atasha na may audition para sa role, tinatawagan niya ang kanyang teachers sa workshop sa acting, singing at dancing at pinaghandaan ang isang audition piece para sa musical!
It worked dahil Atasha passed the audition with flying colors, huh!
So sa mga bashers, naku, manigas kayo dahil si Atasha na ang napili as lead at almost two months pa ang gugulin niya para mapaghandaan ang “Annie Batungbakal!”
May star quality si Atasha kaya swak na swak siyang magbida sa musical!
Yun na!