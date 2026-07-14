Richard Gutierrez, Barbie Imperial sabay namalengke!

By JUN NARDO
Pupungas-pungas pa ang mga masisipag na tindero’t tindera sa ilang palengke sa Metro Manila nang surpresahin sila nina Richard Gutierrez at Barbie Imperial!
Hindi nila akalain na makikita nilang mamalengke ang dalawang sikat na artista!
Take note, 6AM pa lang that time at siyempre very unexpected ang ganap!
Apat na palengke ang nilibot ni Richard at Barbie, huh!
Una e, ang Nepa Q Mart. Sumunod ang Muñoz market, ang Balintawak market at panghuli, ang Commonwealth market.
Todo pa-picture ang mga tao sa bawat hinto ng dalawa!
Ang pamamalengke ay kaugnay ng promotions ng cast ng serye nilang “Blood vs. Duty” na two weeks na lang mapapanood sa TV at ibang platforms.
Naganap sa Sabado ang Palengke Tour ng dalawang bida at iba pang kasama sa cast ng series.
Diin ni Chard, mas maaksyon ang last two weeks ng series na sa July 24 ang finale night.
Ayaw!
Tinanggihan pala ng isang babaeng minahal ni Diego Loyzaga ang regalong diamond earrings na binili niya.
Sa kuwento ni Diego kay Charo Cordial, ito ay dahil luxury bag daw ang gusto ng babae.
Samantala, sa mga babaeng nakarelasyon niya ay si Sofia Andres ang itinuring niyang TOTGA or the one that got away!
“Kung may isang tao na gusto kong maayos sana ang nangyari, it would have been Sofia,” diretsong pahayag ni Diego, anak ni Cesar Montano at Teresa Loyzaga.
Nang kamustyahin ang kalagayan niya sa ngayon, aniya, “I’m a good dad to my daughter. I’m a good son. I’m happy with what I’m doing!”
Dumaan na rin sa depresyon si Diego at iba pang pagsubok na nagpatatag ng katauhan niya.