Rob Sy at Alfred Vargas, patuloy ang sagutan sa social media!

By DELIA CUARESMA
Ayaw paawat pareho!
Tila ito ang gustong peg ng mga aktor na sina Roby Sy at Alfred Vargas.
Patuloy ang palitan ng pahayag ng dalawa matapos muling ibasura ng Manila City Prosecutor’s Office ang Motion for Reconsideration sa kasong isinampa laban nina Vargas kina Sy at asawang si Juvelle Bacosa.
Sa Facebook post, iginiit ni Rob Sy na pinagtibay ng tatlong public prosecutors at ng Chief City Prosecutor ng Manila ang naunang desisyong nagbasura sa reklamo.
Ayon kay Sy, walang sapat na batayan ang mga alegasyon at hiniling niya na itigil na ang pagbatikos sa kanyang walong taong gulang na anak.
“Lubayan na nila ang anak ko,” pahayag ng aktor habang iginiit niyang ipinaglalaban lamang nila ang katotohanan at ang proteksyon sa kanilang pamilya.
Samantala, hindi itinago ni Vargas ang pagkadismaya sa naging desisyon.
Sa kanyang pahayag online, sinabi ng aktor-politiko na masakit para sa kanilang pamilya ang pagkakabasura ng apela dahil naniniwala silang may sapat silang ebidensiya.
Iginiit ni Vargas na hindi lamang ito simpleng isyu ng pambubully, kundi usapin ng proteksyon sa mga bata.
Binanggit din niya ang medical evaluation ng kanilang anak at sinabing patuloy nilang gagamitin ang mga legal na hakbang upang hanapin ang hustisya.
Sa kabila ng magkabilang panig ng argumento, parehong iginiit nina Sy at Vargas na ang kanilang ipinaglalaban ay para sa kapakanan ng kanilang mga anak.
Patuloy namang pinag-uusapan online ang kaso habang nananatiling mainit ang palitan ng pahayag ng dalawang panig.