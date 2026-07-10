Paano nakatulong si Mannix Carancho sa pag-angat ni Fyang Smith?

By DELIA CUARESMA
Sa likod ng bawat artist na sumisikat, kadalasan ay may isang taong unang naniwala sa kanyang potensyal.
Para kay Fyang Smith, isa sa pinakamabilis sumikat na young stars ng kasalukuyan, ang taong iyon ay si Mannix Carancho.
Mas kilala ng marami si Mannix bilang CEO ng Prestige International at founder ng Mannix Management, ngunit para sa kanyang mga artist at malalapit na tagasuporta, mas gusto niyang makilala bilang talent manager, ang taong tumutuklas, gumagabay, at tumutulong sa mga bagong pangalan upang maabot ang mas malaking entablado.
Isa si Mannix sa unang nakakita ng potensyal ni Fyang.
Kuwento niya, “Nakilala ko si Fyang matagal na. Dati pa lang e may potentsyal na ang bata. Nakatulong man ako sa kanya, hindi maitatatwa na may angking charisma rin tlaga siya at may talent.”
Mula sa pagiging isang promising personality, naging isa si Fyang sa mga pinakainaabangang batang celebrity ngayon, na may milyon-milyong followers at lumalaking fan base. Sa likod ng pag-angat na ito ay ang maingat na paghubog, tamang direksiyon, at pamamahala ng kanyang manager.
“Mabait na bata si Fyang,” ani Mannix. “Makulit, masayahin pero sa likod nito very dedicated siya sa kanyang trabaho. Passion talaga niya ang mag-peform at magpasaya ng mga tao. Kumbaga ako e, gabay lamang din.”
Hindi lingid sa entertainment industry na mahalaga ang papel ng isang talent manager. Bukod sa paghahanap ng oportunidad, siya rin ang tumutulong sa pagbuo ng tamang career path, pag-aalaga sa imahe ng artist, at pagdedesisyon sa mga proyektong maaaring magtagal ang epekto sa kanilang karera.
Ito ang papel na piniling yakapin ni Mannix.
“Mahirap ang maging manager, hindi ito biro,” kwento ni Mannix. “Kailangan may pagmamahal ka sa tungkulin mo. Lalo na sa umpisa na pareho kayo ng artista mo na naghahanap ng puwang showbiz. Kailangan may passion talaga kayo para ikabubuti ng isa’t-isa.”
Dagdag pa niya, “Ang maganda kay Fyang, kahit umangat na siya, hindi siya bumitaw. Kahit pumirma na siya ng kontrata with Star Magic, sinigurado niya na co-managed ko pa rin siya.”
Bukod sa pamamahala ng mga talento, isa rin siyang negosyante at digital creator na nakabuo ng malaking komunidad sa social media sa pamamagitan ng kanyang mga content sa TikTok, Facebook, at YouTube. Nakilala rin siya sa industriya ng skincare, kung saan nakapagtayo siya ng matagumpay na mga negosyo.
Gayunman, para sa maraming tagahanga ni Fyang, mas mahalaga ang isang bagay: siya ang manager na unang naniwala sa kakayahan ng kanilang idolo.