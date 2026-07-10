Janine Gutierrez, may pangako kay Jericho Rosales!

By DELIA CUARESMA
Sa gitna ng mga personal na hamong kinahaharap ni Jericho Rosales, isang malinaw na mensahe ang gustong iparating ni Janine Gutierrez: hindi siya aalis sa tabi ng aktor.
Sa isang panayam, ipinahayag ni Janine ang kanyang matatag na suporta kay Jericho kasunod ng mga usaping kinasangkutan ng pamilya nito nitong mga nakaraang linggo, kasama na ang pagtaks ng kapatid nito sa pagpapa-drug rehab.
Para sa aktres, ang pagiging magkapareha ay hindi lamang tungkol sa pagdiriwang ng tagumpay kundi pati na rin sa pananatiling magkasama sa panahon ng pagsubok.
“Walang bibitaw,” ani Janine.
Ang pahayag ay dumating ilang araw matapos magwagi si Jericho bilang Best Actor sa ika-9 na Entertainment Editors’ Choice Awards (The Eddys) para sa kanyang pagganap sa pelikulang “Quezon.”
Bagama’t wala si Janine sa bansa nang gabing iyon at hindi niya personal na nasamahan ang boyfriend sa pagtanggap ng parangal, hindi siya nakalimutang banggitin ni Jericho sa kanyang acceptance speech. Tinukoy ng aktor ang aktres bilang isa sa mga taong nagbibigay sa kanya ng lakas sa mga panahong mabigat ang kanyang pinagdaraanan.
Masaya ring ibinahagi ni Janine kung gaano siya kaproud sa natamong pagkilala ng aktor.
“I’m so happy for him,” ani niya.
Nakwento rin ng aktres ang pinagmulan ng naging pahayag ni Jericho tungkol sa paghawak niya sa kamay nito. Ayon kay Janine, literal na nangyari iyon habang sumasailalim ang aktor sa prosthetics para sa isang proyekto.
“Medyo literal ‘yung kuwento na ‘yun kasi may time na binuhusan ng prosthetics ang mukha niya. Natatakot siya kaya nakahawak ako sa kamay niya,” kuwento niya.
Bukod sa pagiging inspirasyon sa isa’t isa, sinabi ni Janine na nagpapasalamat siya dahil nananatiling present si Jericho sa mahahalagang yugto ng kanyang buhay at hindi siya nakakalimutang pasalamatan sa publiko.
Ngunit higit pa sa mga parangal at tagumpay sa karera ang nais ipabatid ng aktres.
Ayon kay Janine, ang tunay na sukatan ng isang relasyon ay kung paano ninyo hinaharap ang mga pagsubok nang magkasama.
“Kahit anong pagdaanan ng isa’t isa, one of the things na ipinagpapasalamat ko is nandiyan siya palagi,” sabi niya.
Kaya para kay Jericho, malinaw ang kanyang pangako: mananatili siyang katuwang ng aktor anuman ang kanilang kaharapin.