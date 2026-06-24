UMARANGKADA NA: Coco Martin, Julia Montes sanib-pwersa sa ‘Sigabo’!

By DELIA CUARESMA
Mainit na tinanggap ng mga manonood ang premiere ng “Coco Martin’s Sigabo” matapos itong umabot sa 404,124 peak concurrent viewers sa YouTube sa unang gabi ng pagpapalabas nito noong Hunyo 22.
Sa ginanap na special screening para sa serye, nagpasalamat si Coco Martin sa suporta ng iba’t ibang network na sabay-sabay na nagpapalabas ng programa.
“Grateful kasi nandito lahat. Nagsama-sama, nagtulong-tulong. Hindi ko ma-imagine na pupunta dito ang TV5, ALLTV2, at A2Z. Kasi ang ibig sabihin nito, isinisigaw natin sa buong Pilipinas na dapat magtulong-tulong tayo at magsuportahan para dito sa ‘Sigabo,’” ani Coco.
Ipinahayag din ni Julia Montes ang kanyang pagmamalaki sa proyekto, na aniya ay may kalidad na maihahalintulad sa isang pelikula.
“Ito na ‘yung produkto na mapapanood ng mga tao at para siyang pelikula. Lagi naman sinasabi ng ABS-CBN na ‘in the service of the Filipino.’ Ang pinaka-importante ay nagsama-sama ang lahat,” saad ng aktres.
Bukod sa mga eksenang puno ng aksyon, pinag-usapan din online ang tambalang CocoJul matapos ang hindi inaasahang halikan ng kanilang mga karakter na sina Gabo at Sam sa unang linggo ng serye.
Ayon naman sa ilang miyembro ng cast, kapansin-pansin sa programa ang mala-pelikulang cinematography at mga action sequence na nagpapakita ng talento ng mga Pilipinong artista at production crew.
Kasabay ng paglulunsad ng “Sigabo,” nagsagawa rin ng welcome event ang ABS-CBN para sa cast, mga direktor, at production staff ng serye. Tampok din sa special screening ang live performance ni Yeng Constantino ng theme song ng programa.
Samantala, nagpapatuloy ang nationwide motorcade ng cast bilang bahagi ng promotional tour ng serye. Inaasahang bibisita ang grupo sa Pampanga sa Hunyo 28 upang makasama ang kanilang mga tagasuporta.
Mapapanood ang “Coco Martin’s Sigabo” tuwing Lunes hanggang Biyernes, 8 p.m., sa ALLTV2, TV5, A2Z, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, iWant, at The Filipino Channel (TFC) para sa mga manonood sa ibang bansa.