Angel Castro, Anton Vinzon nagbago ng anyo!

BY JUN NARDO
Mula wholesome image bilang si Claire Castro, naging Angel Castro na ang screen name ng dating Sparkle star na ngayon ay susubok sa pagiging VMX star!
May dahilan siya sa pagpalit ng pangalan. Ayaw niya malito ang mga fans sa kanya at si Usec. Claire Castro.
“Kapag sa Google kasi may lumalabas ang name niya sa ngayon, Nawala na ako!” sambit niya. “Kaya nga minabuti ko nag awing Angel kasi ito rin naman talaga ang real name ko!”
Yes, ang real name niya e, Angelica Castro na aniya, permanente na niyang gagamitin bilang VMX star.
Mapapanood na si Angel sa VMX special feature na “Bagong Tukso 2.”
Showbiz royalty din kung maituturing si Angel dahil anak siya ng dating teen star na si Rayven Villanueva at ng news anchor na ngayon na si Diego Castro.
Hiwalay na ang parents niya at sampung taon na siyang walang communication sa ina na nasa US.
Isa pa!
Bagong-anyo rin ang Sparkle artist na si Anton Vinzon.
Ang laki na ng katawan at bortang-borta na ang anak Roi Vinzon, huh!
No, hindi siya magpapa-seksi.
Nagbagong -anyo siya para sa GMA series na “Kamao” kung saan ginagampanan niya ang role ng isang boksingero!
Napapalunok ang mga accla kapag nakikita nila ang bortang katawan ni Anton, huh!
Matindi kasi ang ginawang transformation ni Anton na sa loob lang ng 28 days e,h naglabasan ang pandesal sa tiyan!
Natanggal ang baby fats ni Anton!
E, laging nakahubad na halos si Anton sa show, kaya naman patok ito sa mga accla at mga girls!