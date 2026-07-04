Michelle Dee, kalmado sa kabila ng kaso!

By DELIA CUARESMA
Iginiit ni Michelle Dee na maayos ang kanyang kalagayan sa kabila ng kontrobersiyang dulot ng torture at detention case na isinampa ng dating driver at personal assistant ng kanyang matalik na kaibigang si Rhian Ramos.
Sa panayam sa “Fast Talk with Boy Abunda,” sinabi ni Michelle na nakapagpokus na siya sa kanyang trabaho matapos ang insidenteng nagsimula pa noong Enero.
“I’m okay, Tito Boy. I’m very well. Especially kasi January pa ‘yun nangyari. I’m really focused on the things that I’m working on,” aniya.
Inamin niyang hindi naging madali ang mapasailalim sa matinding pagbusisi ng publiko.
“Pero nobody wants to be put in that spot, to be under national spotlight, scrutiny, accusations, especially without fact-checking.”
Ayon kay Michelle, natutuwa siyang mas mapanuri na ngayon ang publiko.
“The truth is going to come out. And it has been coming out.”
Nilinaw rin niyang hindi naapektuhan ng isyu ang kanyang pagkakaibigan kina Rhian at Samantha Panlilio.
“Hindi naman po naapektuhan. We’re still very, very close. And we’d like to keep it that way.”
Bukod dito, sinabi niyang nagsampa na sila ng mga kaso laban sa ilang social media pages at indibiduwal na umano’y nagpakalat ng fake news.
Noong Enero, isang lalaking nagpakilalang dating driver at personal assistant ni Rhian ang naghain ng reklamo sa National Bureau of Investigation (NBI) laban kina Michelle, Rhian, Samantha, dalawang bodyguard, at ilang miyembro ng Philippine National Police (PNP), kaugnay ng umano’y illegal detention at pananakit.
Samantala, naghain din si Michelle ng reklamong perjury laban sa nagreklamo. Nananatiling nakabinbin ang mga kaugnay na kaso.