Vice Ganda, Vic Sotto sanib-pwersa sa MMFF 2026?

By JUN NARDO
Usap-usapan pa rin hanggang ngayon ang ginawang pagbati sa isa’t isa nina Vic Sotto at Vice Ganda sa kani-kanyang noontime show.
May, “I love you, Bossing!” si Vice habang may, “Muwah, muwah, tsup, tsup! Mag-usap tayo!” si Vic.
Walang detalye pero sigawan ang mga kasama nila sa show!
E, bago kasi ang batiian portion, may isang netizen na naglabas ng meme na parang announcement na magiging bahagi siya ng pelikulang pagsasamhan nia Vic at Vice.
Ang collab nina Vic at Vice ay matagal nang inaabangan! Ilang beses na silang nagtapatan sa Metro Manila Film Festival pero never pang nagsama.
Matutupad na kaya sa MMFF 2026 ang higanteng collab?
Malalaman natin yan sa Linggo, July 5, dahil “magkikita” nga ang dalawa sa isang bonggang event na tingin namin e, magiging official announcement ng palabas nila.
Yun na!
Suportado!
Obvious na nasabik ang fans ng WilBea tandem nina Willbert Ross at Bea Binene sa pagtatambal muli ng dalawa!
Kaya naman nang magkaroon ng live mediacon ang Viva Films para sa announcement ng bagong series ng loveteam e, dumagsa talaga sila sa atrium ng isang mall sa Manila.
Nakakabingi ang sigawan ng fans lalo nan ang lumabas sa stage sina Wil at Bea at inilabas ang poster ng Viva One series nilang “Love U Lots.”
Ang “Love U Lots” ang comeback series ng WilBea love team after ng series nilang “Golden Scenery of Tomorrow.”
E, ayon sa director ng bago nilang series na si Victor Villanueva, mas maraming kilig moments daw ang dalawa sa show! Well, totoo naman kasi kitang-kita namin ito sa trailer ng series nang ipanood ito sa publiko.
Sa “LUL,” isang painter si Bea na may Dissociative Identity Disorder (DID). Malalaman ninyo kung ano ito kapag streaming na ito sa July 24.
Naku, siguradong super hit na naman ang seryeng ito dahil sa malakas na suporta ng WilBea fans!