Shuvee Etrata, masaya sa natupad na pangarap!

By DELIA CUARESMA
Isa na namang malaking pangarap ang natupad para kay Shuvee Etrata.
At hindi ito para sa sarili niya lang niya, huh!
Ipinagdiwang ng aktres at dating “Pinoy Big Brother: Celebrity Collab Edition” housemate ang pagtatapos sa kolehiyo ng kanyang nakababatang kapatid na si Shaina, na nagtapos sa University of San Carlos sa Cebu.
Personal na dumalo si Shuvee sa graduation ceremony at ibinahagi sa kanyang Instagram Stories ang ilang larawan at video ng espesyal na okasyon, kung saan makikita ang kanyang pagmamalaki at buong pusong suporta sa kapatid.
Pero higit pa sa isang graduation ang ipinagdiriwang ng aktres.
Bilang panganay at breadwinner ng kanilang pamilya, matagal nang pangarap ni Shuvee na mapagtapos ang lahat ng kanyang walong kapatid. Kaya naman espesyal ang milestone na ito dahil si Shaina ang kauna-unahang college graduate sa kanilang magkakapatid.
Sa caption ng kanyang post, pabirong pero makahulugang isinulat ni Shuvee, “One down, seven more to go!”
See? Patunay na hindi pa rito nagtatapos ang kanyang misyon para sa pamilya.
Mas naging emosyonal pa ang kanyang mensahe para kay Shaina.
“Carrying both our dreams! Love you and I’m so proud of you,” ani Shuvee.
Binalikan din niya ang mga sakripisyong pinagdaanan nilang magkapatid habang tinutulungan ang kanilang pamilya.
“We carried responsibilities long before we got to carry our dreams, but you never let that stop you. Thank you for helping me carry not just our family’s burdens, but our dreams, too,” saad niya.
Dagdag pa niya, “Every sacrifice, every sleepless night, and every challenge has led you to this moment. I’m so proud of you. Here’s to the dreams we’ve fought for together—and even bigger ones we’ll achieve side by side. I love you always.”
Sa dami ng pangarap na gusto niyang matupad para sa kanyang pamilya, mukhang simula pa lang ang pagtatapos ni Shaina sa mas marami pang graduation na inaabangan ni Shuvee.