Ogie Diaz, sumawsaw sa Kim Chiu-Ryzza Mae issue; ibinunyag sariling karanasan kay Kim!

By DELIA CUARESMA
Hindi pa humuhupa ang usapin tungkol sa naging biro ni Kim Chiu kay Ryzza Mae Dizon sa “It’s Showtime,” pero ito at tila lalaki pa nga yata ito!
Isinangkot na rin ni Ogie Diaz ang sarili sa kontrobersiya matapos niyang ikuwento ang umano’y hindi magandang karanasan sa aktres.
Sa kanyang vlog, binalikan ni Ogie ang umano’y isang insidente noong grand finals ng “Tawag ng Tanghalan,” kung saan nagkasalubong umano sila ni Kim sa hallway ng ABS-CBN.
Ayon sa talent manager at content creator, nagkatinginan sila ng aktres at inasahan niyang magbabatian sila sa kabila ng dati nilang hindi pagkakaunawaan.
Sa halip, sinabi umano ni Kim, “Buti pinapasok kayo.”
Nagulat umano si Ogie sa naging pahayag kaya agad niyang sinagot, “Bakit, bawal ba?” bago tuluyang maghiwalay ang kanilang landas.
Kuwento pa niya, nagtaka rin ang kanyang asawa kung bakit ganoon ang naging biro o komento ng aktres.
Gayunman, nilinaw rin ni Ogie na posible umanong nabigla lamang si Kim sa pagkakataong iyon at baka hindi nito namalayan ang lumabas sa kanyang bibig.
Nauna nang naging usap-usapan si Kim matapos siyang biruin si Ryzza Mae sa isang episode ng “It’s Showtime,” bagay na umani ng batikos mula sa ilang netizens. Mula rito, muling nabuhay ang iba pang kuwento at karanasan ng ilang personalidad tungkol sa aktres, kabilang ang isiniwalat ni Ogie.
Samantala, tila hindi na direktang pinatulan ni Kim ang mga isyu ngunit nagbahagi siya ng ilang Instagram Stories na ikinonekta ng netizens sa umiinit na kontrobersiya.
Kabilang dito ang repost ng komento ng isang fan na nagsabing “gamit na gamit” umano siya ni Ogie para sa content ng kanyang vlog.
Nag-repost din si Kim ng isa pang mensahe mula sa isang fan na nananawagan ng respeto. Nakasaad dito, “Respect should be given to everyone. We should all practice what we preach. Ang respeto, hindi lang hinihingi—ibinibigay din.”
Bagama’t walang idinagdag na paliwanag ang aktres, marami sa mga netizens ang nagbigay-kahulugan sa repost bilang tila tugon sa mga batikos at komentong ibinabato sa kanya.
Nagbahagi rin ang aktres ng isang motivational message na nagsasabing: “At some point you have to accept that you’re going to be the villain in someone else’s story. Let them talk. Let them misunderstand you. Let them have their opinion…”
Sa isa pa niyang Instagram Story, nag-post si Kim ng video habang nagkakape sa ibang bansa na may mensaheng naghihikayat na manatiling matatag sa kabila ng mga pagsubok.
Hindi man diretsahang tinukoy ang kontrobersiya, marami sa mga netizens ang naniniwalang may kaugnayan ang kanyang mga post sa mga batikos na kinakaharap niya ngayon.
Sa ngayon, wala pang direktang tugon si Kim sa mga naging pahayag ni Ogie.