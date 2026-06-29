Upcoming concert ni Ashtine Olviga, star-studded!

By JUN NARDO
Mas maraming stars ang makikita sa “Love Like Ashtine,” ang solo concert ng Nation’s Mutya na si Ashtine Olviga.
Kasama na sa lineup si Rob Deniel, na naging leading man niya sa “My Melody” episode ng limited anthology series na “Viva One Originals: Ashtine.”
Nadagdag din si Amiel Sol, na ang hit song niyang “Sa Bawat Sandali” ay nire-record din ni Ashtine.
Para naman balikan ang journey niya bilang miyembro ng P-pop group, makakasama niya sa stage ang Raya at GAT, gayundin ang dati niyang ka-grupo sa LITZ na sina Yumi, Fatima, at Bianca.
Kasama rin sa concert ang mga co-stars niya sa “Ang Mutya ng Section E” na sina Sara Joe at Justine Lim, pati ang ilan sa Vivarkada community tulad nina Nicole Omillo, Krisha Viaje, at Aubrey Caraan.
Of course, handang-handa na si Ashtine na ipamalas ang pagiging multi-hyphenate artist sa August 23 sa New Frontier Theater.
May bago rin siyang awitin, ang “Hanap Ka.”
Ang tanong: Mag-surprise appearance kaya sa concert si Andres Muhlach, na love team partner ni Ashtine?
Well, present man o hindi, tuloy na tuloy ang concert.
Kaya sa fans ni Ashtine, suportahan ninyo ang inyong idolo!
Wala!
Walang anak na susunod kay Benjie Paras bilang basketball player.
Ang inaasahan sana ni Benjie na magmamana ng kanyang yapak ay ang bunsong si Kobe Paras. Pero sa panayam niya sa kaibigang writer at host na si Dolly Ann Carvajal, ibinahagi ni Benjie na tatalikuran na ni Kobe ang basketball.
Iginagalang ni Benjie ang naging desisyon ng anak.
Ganoon din ang naging pasya ng panganay niyang si Andre Paras, na iniwan na rin ang basketball at mas nakatutok na ngayon sa pag-arte. Kasalukuyan siyang napapanood sa GMA series na “Kamao.”
Minsan talaga, ang kapalaran ng ama ay hindi rin kapalaran ng anak.