CapEath, naghatid agad ng kilig sa unang episode ng ‘You’re My Favorite Song’

By DELIA CUARESMA
Mainit ang naging pagtanggap ng viewers sa premiere ng “You’re My Favorite Song” huh!
ito nga at usap-usapan online ang mga pakilig nina Caprice Cayetano at Heath Jornales sa kanilang kauna-unahang teleserye bilang loveteam.
Kahit pilot episode pa lamang, nakakuha na ng atensyon sa social media ang GMA Afternoon Prime romance-drama series.
Naging trending din sa X ang hashtags na #YMFSPilotWeek at “ANGELs STORY BEGINS” kasabay ng pagpapalabas ng unang episode noong Hunyo 22.
Sa pagbubukas ng kuwento, ipinakilala si Angel Dimaculangan (Caprice), isang matalino at determinadong dalaga na may malalim na pagmamahal sa kanyang pamilya, kabilang ang kanyang ina na si Bebe (Katya Santos) at lolo na si Xavi (Boboy Garrovillo).
Nakilala rin ng viewers ang iba pang pangunahing karakter ng serye.
Ginagampanan ni Heath ang papel ni Miguel, ang lead vocalist ng bandang Siklab, na unang nagtagpo kay Angel habang ito ay nagba-busking suot ang isang teddy bear mascot costume.
Samantala, ipinakilala rin sina Calix (Clifford) at Zion (Marco Masa), na kapwa may mahalagang papel sa buhay ni Angel. Naging daan ang isang insidente sa paaralan upang magkrus ang landas nina Angel, Calix, at Zion.
Bagama’t nagsisimula pa lamang ang kuwento, marami nang viewers ang nagpahayag ng pananabik sa magiging direksiyon ng relasyon at pagkakaibigan ng apat na pangunahing karakter.
Mapapanood ang “You’re My Favorite Song” tuwing weekday, alas-4 ng hapon, sa GMA Afternoon Prime.