Ian de Leon, hindi nagpatinag, sinagot ang mga paratang ni Lotlot: ‘Enough with the lies’

By DELIA CUARESMA
Matapang na hinarap ni Ian de Leon ang lumalalim na hidwaan sa loob ng kanilang pamilya matapos siyang tawaging “sinungaling” ng kapatid na si Lotlot de Leon kaugnay ng usapin tungkol sa mga naiwan ng kanilang yumaong ina na si Nora Aunor.
Sunud-sunod na pahayag ang ibinahagi ni Ian sa kanyang social media kung saan isa-isa niyang sinagot ang mga alegasyong ibinabato sa kanya.
Ayon sa aktor, mali ang impresyon na ipinapalabas ni Lotlot na hindi siya nakikiisa sa mga plano para parangalan ang alaala ng Superstar at National Artist. Ipinaliwanag niyang ang nais lamang niya ay masiguro na maayos ang mga legal na proseso bago isulong ang anumang proyekto na gagamit sa pangalan ng kanilang ina.
“Nagmadali kayo magtayo ng foundation,” ani Ian.
Iginiit niyang hindi niya tinanggihan ang plano, kundi nagbigay lamang siya ng payo na unahin muna ang legalidad ng mga hakbang bago ito ilunsad sa publiko.
Dagdag pa niya, naging dahilan din ng kanyang paglalabas ng pahayag ang pangambang magkaroon ng komplikasyon matapos umanong may mga personalidad at potensyal na donors na nalapitan na para suportahan ang foundation.
Ayon kay Ian, nais lamang niyang maprotektahan hindi lamang ang kanyang sarili kundi maging ang kanyang pamilya sakaling magkaroon ng legal na isyu sa hinaharap.
Bukod dito, ibinunyag din ng aktor na minsan na umano siyang inimbitahan sa isang pagpupulong na hindi agad malinaw ang tunay na layunin.
“Gusto nyo akong i-entrap during one event to sign something without telling right away what our dinner is all about,” pahayag niya.
Sa kabila ng matitinding salitang binitiwan laban sa kanya, nilinaw ni Ian na hindi niya itinuturing na kaaway ang kanyang mga kapatid.
Sa katunayan, sinabi niyang patuloy pa rin niyang tinatawag na “Ate” si Lotlot at nananatili ang kanyang paggalang dito bilang nakatatandang kapatid.
Gayunman, hindi niya maitago ang kanyang pagkadismaya sa paraan ng pagtingin sa kanya ng publiko matapos lumabas ang isyu.
Ayon kay Ian, malinaw ang naging panawagan niya matapos ang state funeral ni Nora: ang magtulungan ang magkakapatid at maging bukas sa isa’t isa sa lahat ng usapin.
“Everything will take time, and everything will be equally divided,” aniya.
Dahil dito, hindi niya maintindihan kung bakit siya ngayon ang itinuturing na madamot o may masamang intensyon.
“Why? Sino ang may inaagaw?” tanong pa niya.
Matatandaang naging emosyonal si Lotlot nang magsalita tungkol sa isyu sa story conference ng “40 Days”, ang bagong pelikula ng LVD Films, kung saan inamin niyang nasaktan at nagalit siya sa umano’y mga kasinungalingang ibinahagi ng kanyang kapatid.
Sa ngayon, wala pang bagong tugon sina Lotlot at iba pa nilang mga kapatid sa pinakahuling mga pahayag ni Ian.