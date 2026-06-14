Dahil sa ‘Love, Ngo,’ Jerald Napoles, minura na, pinagbantaan pa!

By DELIA CUARESMA
Mahirap maging artista. Tanungin mo pa si Jerald Napoles.
Aba’y umabot ba naman sa pagbabanta ang galit ng isang netizen sa kanya dahil lang sa very convincing portrayal niya ng isang indibidwal na may cleft lip and palate sa pelikulang “Love, Ngo.”
Ibinahagi ng actor-singer sa Facebook ang screenshot ng isang pribadong mensahe na kanyang natanggap mula sa social media user na mariing tumutuligsa sa kanyang pagganap bilang isang karakter na may kapansanan sa pagsasalita sa pelikula ni director Darryl Yap.
Sa mensahe, hindi lamang minura si Jerald kundi binantaan pa ng pananakit!
Sa kabila nito, pinili ng aktor na sagutin ang naturang netizen nang mahinahon.
“Hi! Thank you for reaching out. Let me try to get back to you as soon as I can,” tugon ni Jerald.
Maraming netizens ang nagpahayag ng suporta sa aktor at nanawagang aksiyunan ang naturang pagbabanta.
May ilan ding humikayat kay Jerald na idulog ang insidente sa mga awtoridad.
Samantala, ipinagtanggol ni Kim Molina ang kanyang asawa at binigyang-diin na hindi dapat binabalewala ang mga ganitong uri ng mensahe.
“Messages like this are alarming and should never be normalized. Criticism is one thing, but threatening physical harm is another,” ani Kim sa social media.
Dagdag pa niya, mahalagang panatilihin ang respeto sa online discussions at tandaan na may totoong taong naaapektuhan sa likod ng bawat account.
Nanawagan din ang aktres sa publiko na maging responsable sa paggamit ng social media at umiwas sa mga pahayag na maaaring magdulot ng takot o panganib sa kapwa.
Yun na!