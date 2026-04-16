Rob Sy patuloy ang pag-iingay laban kay Alfred Vargas sa isyu ng ‘bullying’

By DELIA CUARESMA
Nanindigan ang aktor na si Rob Sy sa gitna ng umiinit na kontrobersiya kaugnay ng umano’y pambu-bully na kinasasangkutan ng kanyang anak at ng kasong isinampa laban sa kanila nina Alfred Vargas at Yasmine Espiritu.
Sa isang opisyal na pahayag na inilabas kasama ang kanilang legal counsel, iginiit ni Rob na hindi sila uurong sa laban at handa nilang ipagtanggol ang kanilang panig sa tamang proseso.
“Matapos kong ilahad ang aking madamdaming reaksyon nang pangalanan kami ng naghabla sa amin, samu’t saring reaksyon ang lumabas,” ani Rob.
Aniya, bagama’t marami ang nagpahayag ng suporta at panalangin, hindi rin naiwasan ang matinding batikos mula sa publiko, lalo na dahil sa mga larawang kumakalat na aniya’y naglalarawan sa kanya bilang kontrabida.
Sa kabila nito, mariing nilinaw ni Rob na taliwas sa imahe sa social media, isa siyang mapayapang tao at walang katotohanan ang mga paratang laban sa kanila.
Ipinagtanggol din niya ang kanyang pamilya, partikular ang kanilang anak, na aniya’y pinalaki nilang may maayos na asal at pananagutan.
“Marami pong testigo at dokumento na magpapatunay kung sino-sino talaga ang nambully—bata man o matanda—at kung paano nangyari ang insidente noong February 2026,” giit niya.
Dagdag pa niya, darating din ang tamang panahon para lumabas ang buong katotohanan. “Tulad ng orasan, sa tamang panahon, oras at forum, lalabas po ang lahat ng ito.”
Sa ngayon, humihiling si Rob ng pang-unawa mula sa publiko at nananawagan na iwasan ang agarang paghuhusga habang hindi pa nailalatag ang kabuuan ng mga pangyayari.
Nagbigay rin siya ng babala sa mga netizen na basta na lamang naglalabas ng opinyon o nagbabahagi ng mga sensitibong materyal online, lalo na kung may kinalaman sa mga menor de edad.
“Pakiusap po na iwasan ang paninira, pagiging judgmental, at lalo na ang paglalathala ng mga ‘di-awtorisadong larawan—lalo na kung may kasamang menor de edad. Ito po ay labag sa batas,” paalala ni Rob, sabay banggit sa kanilang legal counsel na si DJ Jimenez na patuloy umanong gumagabay sa kanila sa usapin.