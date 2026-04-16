Janine Gutierrez umamin: Ipinagdasal niya si Jericho Rosales!

By DELIA CUARESMA
Naniniwala si Janine Gutierrez sa kapangyarihan ng dasal at manifestation lalo na pagdating sa pag-ibig.
Para sa kanya, kapag malinaw ang intensyon at taos-puso ang hiling, ibinibigay ito sa tamang panahon.
Ang patotoo? Walang iba kung hindi ang boyfriend na si Jericho Rosales.
Diretsahang inamin ni Janine sa “Oh My Gan” na ipinagdasal niya si Jericho.
Ani Janine, bago pa man niya makilala si Jericho, mayroon na siyang listahan ng mga katangiang hinahanap sa isang partner. At nang makilala niya si Jericho, natupad nito ang lahat ng kanyang dasal.
“When I met Echo, I was like, ‘Oh my God, lahat ito, siya,’” ani Janine. “Lahat ng mga hiningi ko kay Lord, nakikita ko sa ’yo.”
Obviously, baliw-baliwan nga itong si Janine kay Jericho na aniya, sana e, kanya nang “forever.”
Bakit?
Well, bukod sa angkin nitong mga katangian, gusto niya rin na very chill sila bilang magnobyo.
Aniya nga e, hindi lang masaya kundi ubod ng payapa ang kanilang relasyon, something na never niyang naranasan noon.
“Kapag kaming dalawa lang, masaya, komportable,” aniya.
Ang trip nila? Long drives, bumisita sa mga simbahan at museums, at sumubok ng kung ano-anong pagkain.
Para kay Janine, ang ganitong klaseng relasyon ang nagbibigay sa kanya ng tunay na saya.
Bukod sa pagiging supportive partner, tila pasado rin si Jericho sa pinakamahalagang “test.”
Ito ay ang compatibility niya sa pamilya ng aktres.
Ayon kay Janine, agad itong minahal ng kanyang mga mahal sa buhay. “Everybody loves him. Sobrang dali niyang naging part ng family,” ani niya.
Mas tumibay pa ang paghanga at pagmamahal ni Janine kay Jericho nang makita niya kung paano ito umalalay sa kanya sa panahon ng matinding pagdadalamhati, kabilang na ang pagpanaw ng kanyang mga lola na sina Nora Aunor at Pilita Corrales.
“He was there all the time,” emosyonal na pagbabahagi ni Janine.
Naku e, kung ganyan ang siste mo Janine, pasasaan ba’t papunta na ng altar yan!
Anong sey mo Echo?