Malaking pagbabago sa buhay ni Liza Soberano!

By DELIA CUARESMA
Ibinahagi ni Liza Soberano na mas bihira na siyang gumamit ng social media kumpara noong mga panahong nasa Pilipinas pa siya, at para sa kanya, malaking bahagi ito ng pagbuti ng kanyang mental health.
Sa guest appearance niya sa vlog ni Edward Barber na “Painfully Human Podcast,” sinabi ng aktres na mas magaan at mas kalmado na ang pakiramdam niya ngayon matapos niyang magpahinga sa social media.
Ayon kay Liza, “Ever since I stopped being as active on social media, I think, like, for the first time, I can actually breathe, and I have a better perspective on the world.”
Dagdag niya, mas naiintindihan na niya ngayon na hindi umiikot ang realidad sa social media at hindi rin nito kinakatawan ang buong mundo o lahat ng opinyon ng tao.
“Like I understand now that the world is so big and the problems that I face or the problems that kind of pop up on my algorithm or social media isn’t like the whole world and isn’t the opinion of everyone,” paliwanag niya.
Inamin din niya na noong mas aktibo pa siya online, madalas siyang nakakatanggap ng batikos dahil sa pagiging outspoken niya, kahit alam niyang may posibilidad itong magdulot ng kontrobersiya.
“Before, I was very noisy on social media and very opinionated and I would get kind of in trouble for it a lot of times and I knew that I was going to get in trouble for it and I would still do it, anyway.”
Ayon pa sa kanya, kahit inaasahan na niya ang backlash, hindi pa rin nito napapawi ang sakit na dulot nito sa kanya.
Sa ngayon, mas tahimik at mas payapa na ang kanyang buhay, at mas hindi na siya naaapektuhan ng opinyon ng iba online.
Bongga!