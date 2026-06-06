Robin Padilla sa gulo sa Senado: ‘Ang importante, walang nagbuhat ng kamay’

By DELIA CUARESMA
Pinawi ni Sen. Robin Padilla ang mga espekulasyon na may namumuong sigalot sa pagitan nila ni Interior Secretary Jonvic Remulla kasunod ng naging tensyonadong eksena sa Senado kamakailan.
Nakuhanan ng video ang dalawa habang nagkakagirian sa gitna ng siksikan at magulong sitwasyon. Dahil dito, marami ang nagtanong kung may hidwaan na ba ang senador at ang kalihim.
Pero para kay Padilla, malayo ito sa katotohanan.
Ayon sa senador, bahagi lamang ng pagpapanatili ng kaayusan ang nangyari at hindi ito dapat ituring na personal na alitan.
Aniya pa, pareho lamang silang tumutupad sa kani-kanilang responsibilidad sa gitna ng kaguluhan.
“Ganoon talaga. Mayroon siyang pinaglalaban, mayroon din akong pinaglalaban. Ang importante, walang nagbuhat ng kamay,” diin niya ng amin siyang makapanayam sa red carpet screening ng pelikula niyang “Bad Boy 3.”
Binigyang-diin din niya na walang pisikal na komprontasyong naganap at nananatiling maayos ang kanilang relasyon.
Dagdag pa ni Padilla, matagal na niyang kaibigan si Remulla at wala silang anumang personal na isyu laban sa isa’t isa.
“Crowd control kami ni secretary. Kaibigan ko naman ‘yon, wala naman kaming personal na away,” aniya.
Samantala, ipinaliwanag naman ni Remulla na nagpunta siya sa Senado para sa usaping may kinalaman sa seguridad at upang makausap si Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian. Ngunit habang papalabas na siya ng gusali, naabutan niya ang kaguluhan na dulot ng dagsa ng mga tao sa lugar.
Ayon sa kalihim, napilitan lamang siyang gumawa ng paraan upang hindi siya matulak o madaganan sa gitna ng siksikan.