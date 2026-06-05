Tessie Tomas, may payo kay Vina Morales pagdating sa pag-ibig

By RUEL J. MENDOZA
Mahigit tatlong dekada nang kasal ang veteran actress na si Tessie Tomas sa kanyang British husband na si Roger Pullin.
Dahil sa kanyang magandang karanasan sa pag-ibig, nagbigay ito ng payo sa kanyang co-star sa GMA Afternoon Prime series na “Born To Shine” na si Vina Morales.
Hindi pa kasi natatagpuan ni Vina ang lalaking makakasama niya sa habambuhay.
Payo ni Tessie na dapat ipagdasal ni Vina at i-imagine ang lalaking nais niyang pakasalan at mangyayari umano ito.
“Lahat tayo makakahanap ng katapat. All you need is one man in life. God created us to have someone special, and you only need one person and he will truly come into your life. Pray and look for him and imagine who is the best man that you want to marry, and it will happen,” aniya.
“Sa tingin ko lang, akin lang ‘yun, mas maganda talaga kung mas mahal ka ng lalaki kaysa mahal mo siya,” diin pa ni Tessie.
Ibinahagi rin ni Tessie ang sikreto sa matagal na nilang pagsasama ng asawa.
“Mga lalaki kasi, sometimes they’re not demonstrative. Like me, if I feel like hugging him even in the middle of the street, if I feel like kissing him on the lips because I feel like it, I will do it.”
May pagkakataon daw na may gagawin kang malaking sakripisyo sa iyong partner. Kaya dapat ay wagas ang pagmamahal ninyo sa isa’t isa.
“And this is the supreme sacrifice, to be living in the Isle of Man and giving up everything: career, family, and friends. But I’m able to do it because I love him to bits,” sabi pa ni Tessie sa kanyang buhay pag-ibig.