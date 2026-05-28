Rhian Rivera, todo-bigay!

By DELIA CUARESMA

Todo-arangkada ang baguhang VMX babe na si Rhian Rivera.

Sunod-sunod ang kanyang pelikulang ginagawa para sa adult streaming platform, huh!

Kasama na rito ang “Sawsawan,” Pansamantala,” “Scissors,” at “Scandal Queen.”

Siyempre pa, masaya siya rito.

“I consider my entry into VMX, a big break,” aniya. “Dahil nga sa desisyon ko na pasukin ang pagpapaseksi e, nagkaroon ako ng sunod-sunod na pelikula.”

Bago ito, lumabas siya sa “Sexy Babe” segment ng “It’s Showtime.”

“Pero before that, marami na rin akong ginawang teleserye, movies, commercials pero hindi malalaking roles,” sambit niya.

Ani Rhian, pangarap talaga niyang mag-artista kahit noong bata pa siya.

“Gusto ko makilala bilang isang versatile dramatic actress someday,” sambit niya.

Natutuwa nga raw siya dahil nahahasa siya sa acting through VMX.

“Hindi naman kasi puro hubaran lang dito sa VMX. Mga professional actors kami at iba-ibang roles ang ginagampanan namin. May mga stories kaming ginagawa na talagang dramatic din.”

Dahil nga sunod-sunod ang mga proyekto niya sa VMX, tinanong naming si Rhian kung ano sa tingin niya ang advantage niya sa iba pang VMX vixens.

Sagot niya, “Siguro kasi masunurin ako. Kung ano pinapagawa sa akin ng director namin, hindi ako nag-iinarte. I just follow instructions and always try to do my best sa bawa’t role na binibigay sa akin.”

Isa pa nga raw niyang lamang sa iba ay ang kanyang pagiging “all-out” lalo na sa sexy scenes.

“Ang iba kasing actresses, maraming restrictions. Ako, wala. Game ako sa lahat. Actually, willing akong gawin ang kahit ano basta sa ikagaganda ng pelikula namin.”

Yun na!

