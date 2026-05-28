Dennis Trillo, Ruru Madrid, magbabakbakan!

By RUEL J. MENDOZA
Muling magsasama sina Dennis Trillo at Ruru Madrid sa upcoming GMA Prime series na “Hari ng Tondo.”
Huling nagsama ang dalawang Kapuso actors sa award-winning 2024 MMFF movie na “Green Bones.”
“Minsan lang kami magkatrabaho ni Ruru pero kapag binigyan kami ng pagkakataon magkatrabaho, talagang siguradong maganda at isang malaking proyekto talaga,” sey ni Dennis.
Sey naman ni Ruru: “Finally ngayon sa isang teleserye, mas mahaba, mas maraming oras na magkakasama kami ni Kuya Dennis so very excited.”
Bilang paghahanda sa proyekto, sumalang si Ruru sa immersion para mas maintindihan at magampanan niya nang mabuti ang kaniyang karakter na lumaki at nakatira sa Tondo.
“Nu’ng natutunan ko pong kilalanin sila at aralin po paano ba ang pamumuhay sa Tondo, na-realize ko na ganoon lang pala talaga sila kalalim na tao,” ayon kay Ruru.
Ipapamalas din nina Ruru at Dennis sa naturang serye ang Pinoy Martial Arts na “Panantukan.”
“Yung Panantukan is dirty boxing, so sabi ko parang swak na swak ‘to sa Tondo. Ever since then talagang todo ensayo. Hanggang kahit nasa Spain ako, takbo ko nang takbo,” sey ni Ruru.
Makakasama rin sa serye sina Ryza Cenon Rocco Nacino, Ysabel Ortega, Elle Villanueva, Arra San Agustin, Victor Neri, Nonie Buencamino at Heath Jornales at Manila Mayor Isko Moreno.