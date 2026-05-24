KC Concepcion, seryoso sa pagbabawas ng timbang!

By DELIA CUARESMA
Tuloy-tuloy ang paghahanda ni KC Concepcion para sa pagbabalik-showbiz.
Isa nga sa pinaka-priority niya ngayon ay ang unti-unting pagbabawas ng timbang.
Diin niya, hindi ito tungkol sa pressure ng industriya kundi personal niyang goal para sa sarili. Gusto niyang maibalik ang kumpiyansa kung sakaling humarap na siyia sa kamera.
“So, I’m excited to work on my sexy body, hanggang makuha ko na yung look na gusto ko,” ani KC, habang nililinaw na siya mismo ang pinaka-critical sa kanyang itsura sa screen.
Pero teka, ano ngas bang proyektong gusto niyang gawin kung sakaling magbalik-showbiz siya?
“Actually, nami-miss ko po mag-hosting. Nakaka-miss po mag-host,” pahayag niya.
Ani KC, nakipag-meet na siya sa ilang indibidwal ukol dito pero bukod doon wala pa siyang detalyeng ibabahagi sa ngayon,
Dagdag pa niya, hindi siya nagmamadali at mas pinipili ang dahan-dahang proseso kasabay ng pagbabawas ng timbang.
“Kailangan as natural as possible ang weight loss,” sabi niya, at nilinaw na mas komportable siya sa natural na paraan kaysa sa mga mabilisang solusyon.
“Natatakot po ako sa mga gamot na nauuso ngayon… parang mas gusto ko po na mas natural,” dagdag pa niya.
Aminado rin si KC na mas matagal ang natural na proseso, pero mas panatag siya dito dahil mas healthy at sustainable ito habang naghahanda siya sa kanyang pagbabalik.
Samantala, tahimik si KC pagdating sa kanyang love life. Wala pa siyang isini-share na seryosong relasyon sa ngayon, ngunit malinaw ang kanyang pahayag: kapag may mahalagang balita siya, siya mismo ang magsasabi sa publiko.
“Wala po talaga. Wala pa po. Pero… kapag meron akong special announcement, I promise I will let you know,” pahayag niya.
Yun na!