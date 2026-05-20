Queenie Pacquiao, viral sa ukay-ukay trip: Netizens pinahanga sa ‘simple life’ vibes!

By DELIA CUARESMA
Wow!
Viral ngayon online si Queenie Pacquiao, anak nina Manny Pacquiao at Jinkee Pacquiao!
Ito ay matapos siyang makita sa isang masayang thrift shopping o “ukay-ukay” trip sa Tagaytay City.
Sa isang video na ibinahagi ng content creator na si Edgar D. Polinar, makikitang masayang nag-iikot si Queenie sa loob ng ukay-ukay store, abala sa paghahanap ng mga pre-loved items.
Si Polinar, na vlogger ng Facebook page na “Pag Sure Ba” at matagal nang driver at personal assistant ng Pacquiao family, ang nag-caption ng video: “Nag-ukay-ukay si Ate Queenie Pacquiao.”
Sa naturang clip, makikitang isa-isang tinitingnan ni Queenie ang mga damit at gamit sa tindahan.
Sa isang kwelang eksena, pabirong sinabi ni Polinar, “Teh, bilhin mo na lahat ‘yan,” na sinagot naman ni Queenie ng, “Ha?” na halatang nagulat.
Habang nagpapatuloy ang kanilang pag-iikot, napansin ni Queenie ang isang bag na nagustuhan niya. Ani niya, “Kuya, may nakita ako. Cute man siya na bag. Cute pero mahal.”
Sagot naman ni Polinar, “Mura lang ‘yung ukay-ukay nila.”
Pero giit ni Queenie, “Ang mahal, ₱600. ₱600 siya.”
Napatawa na lang si Polinar at pabirong sinabi, “Namahalan pa daw siya.”
Sa isa pang video, makikitang bitbit na ni Queenie ang basket na puno ng kanyang ukay finds.
Caption pa ng vlogger: “Ukay-ukay is life.”
Dahil dito, bumuhos ang positibong reaksyon mula sa netizens. Marami ang humanga sa pagiging humble ni Queenie at sinabing hindi siya “nepo baby na mayabang,” kundi isang taong marunong mag-appreciate ng simple at praktikal na lifestyle.
Bongga!