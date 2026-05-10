Diwata nangako: Hindi na ako magsusungit

By DELIA CUARESMA
May pangako ang negosyante at social media personality na si Diwata o Deo Balbuena sa totoong buhay.
Aniya, never na siya magtataray o magsusungit sa sinumang bumisita sa bago niyang paresan sa Pasay City.
Sa isang post at video sa Facebook, nanawagan si Diwata sa kanyang mga dating customers pati na ang mga content creators na parati siyang ipini-feature dati na bumalik at suportahan muli ang kanyang negosyo.
Ayon kay Diwata, ibang-iba na raw ang kanyang approach ngayon sa pagharap sa customers, at tiniyak niyang hindi na siya magsusungit o magsisimangot.
“Sa lahat po ng customer na gustong kumain, mabait na po ako. Magpapa-picture na po ako, saka hindi na po ako magsusungit, hindi na po ako magsisimangot,” sabi niya.
Dagdag pa niya, kahit pagod ay sisikapin niyang manatiling nakangiti sa kanyang mga customers.
“Nakangiti na po ako lagi kahit pagod na,” dagdag ni Diwata.
Hinikayat din ni Diwata ang mga dating bumibisita sa kanyang paresan, kabilang na ang vloggers, na muling suportahan ang kanyang negosyo.
“Kumain na kayo dito at bumalik na kayo. At sa lahat ng vlogger, magbalikan na kayo. I-vlog n’yo na ako para sumikat na ulit ako,” sabi niya.
Unang nakilala si Diwata sa isang police report kung saan nasangkot siya sa isang kaguluhan kasama ang ilan pang mga taong naninirahan sa ilalim ng tulay.
Biglang sikat si Diwata sabay ng pagyabong ng kanyang paresan na pumatok sa masa.
Rags to riches nga na maituturing ang kanyang buhay at naging inspirasyon siya ng marami.
Dahil nga sa sobrang sikat e, sinubukan pa niyang pasukin ang politika nguni’t bigo siya.
Tuluyang nalugi ang kanyang negosyo matapos siyang ma-scam.
Sa kabila ng mga pagsubok, nananatili siyang positibo at determinado na muling palaguin ang kanyang negosyo.
Bongga!