Online banggaan nina Dani Barretto at Dennis Padilla, pinagpiyestahan ng mga fans!

By DELIA CUARESMA
Mainit na pinaguusapan ang banggaan sa pagitan ng aktor na si Dennis Padilla at dati niyang stepdaughter na si Dani Barretto matapos ang mga maanghang na pahayag ng huli tungkol sa umano’y karanasan niya sa pang-aabuso sa loob ng kanilang tahanan noong siya ay bata pa.
Nagsimula ang isyu sa panayam ni Dani sa podcast na “Almost Honest” ni Kylie Verzosa, kung saan ikinuwento niya ang paglaki nila ng kanyang mga kapatid na nakakarinig umano ng sigawan at tensyon sa loob ng bahay.
Sa panayam, hindi niya pinangalanan ang sinumang tao, ngunit pinuri niya ang kanyang ina na si Marjorie Barretto sa pag-alis sa ganoong sitwasyon.
Ayon kay Dani, mahalagang malaman ng mga tao na may kalayaan umalis sa relasyong may pananakit o hindi na makatao.
“You can leave, you are allowed to leave situations lalo na if you’re abused, being hurt, or not valued,” ani Dani. “Puwede, hindi ka trapped. There is a freedom that comes with it.”
Hindi ito pinalagpas ni Dennis.
Sa isang komento na sa ngayon ay burado na, sumagot si Dennis at iginiit na siya rin umano ang nakaranas ng “pang-aabuso” sa relasyon nila ni Marjorie, kahit pa noong buntis ito kay Dani na anak ng aktor na si Kier Legaspi.
“I felt liberated nung nakawala ako sa relationship na sinasabi mo,” ani Dennis. “Huwag masyadong mayabang. Wala kang alam. Half lang alam mo.”
Hindi nagpatumpik-tumpik si Dani at diretsahang sinagot ang kanyang dating stepfather, at sinabing siya mismo ang tinutukoy nito sa podcast.
Ikinuwento niya ang mga alaala ng sigawan sa loob ng bahay, kabilang umano ang mga pagkakataong sumisigaw si Dennis sa umaga sa kanyang ina at sa mga kasambahay.
“This is what you always do, use social media to defend yourself and spread more lies and gaslight your children,” sabi ni Dani. “Weren’t you the abusive one?”
Dagdag pa niya, umano’y tumatawag si Dennis sa kanyang mga anak nang lasing at nagmumura o sumisigaw sa gitna ng gabi.
“And now know it all pa ko? Ikaw na naman kawawa? Si mom na naman sisiraan mo. Enough is enough,” ani Dani.
Sa kanyang matapang na pahayag, sinabi rin ni Dani na maraming anak ni Dennis ang matagal nang hindi nakikipag-ugnayan sa kanya.
“All your kids know who you are. That’s why most of them have no communication with you because you burned bridges with each of them,” aniya. “Pero sa kuwento mo, sila ang mali at ikaw pa rin ang kawawa. Make it make sense.”
Sa ngayon, wala pang bagong pahayag si Dennis kaugnay sa huling banat ni Dani.
Pero bago ito, sinabi niya na ilalabas rin niya ang side niya eventually.
