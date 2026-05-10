ANO BA TALAGA? Bea Alonzo at Vincent Co wedding, muling nasa sentro ng usapan

Tempo Desk
By DELIA CUARESMA

Muling naging usap-usapan online ang kasal nina Bea Alonzo at businessman Vincent Co matapos kumalat ang isang viral post tungkol sa umano’y prenup agreement na konektado sa isang “bride-to-be” na tumangging pumirma dahil sa ilang kondisyon.

Bagama’t walang direktang binanggit na pangalan, agad na napaisip ang publiko kung ang celebrity couple ang tinutukoy, lalo na’t may kumakalat na tsismis tungkol sa posibilidad na ma-postpone ang kanilang kasal.

Ang usapin ay lumaki matapos mag-viral ang Facebook post ng abogado na si Wilfredo Garrido tungkol sa isang prenup na may umano’y hindi pangkaraniwang kondisyon, kabilang ang mga usaping hindi karaniwan sa property agreement.

Isa sa pinaka-kontrobersyal na bahagi ay ang umano’y custody provision, na tinawag ni Garrido na posibleng “deal breaker.”

“But the most problematic, the deal breaker, the ‘poison pill,’ is the provision that in case of separation, you give up custody of your young children,” aniya.

Dagdag niya, ang karapatan sa kustodiya ay hindi basta-basta maaaring isuko nang walang pahintulot ng korte.

Dahil dito, umani ito ng matinding reaksyon online.

Sa ngayon, walang opisyal na pahayag sina Bea Alonzo at Vincent Co tungkol sa isyu.

Patuloy pa ring naghihintay ang publiko sa anumang kumpirmasyon tungkol sa estado ng kanilang wedding plans.

Hay, naku!

