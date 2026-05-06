Max Collins: Gandang pinatibay ng panahon!

By DELIA CUARESMA
Masaya si Max Collins na ang kanyang bagong proyekto ay ipalalabas sa Netflix.
Sanib-pwersa sila ni Dingdong Dantes sa “The Master Cutter” at aniya, it’s about time nga raw na maipamalas sa buong mundo through Netflix and kulturang Pilipino.
“Kasi dito, we shot in so many places. Like sa Ilocos then sa Baclaran so very diverse na Pilipinas ang makikita rito. It would be nice to let the world see how exciting and different the Philippines is culturally speaking,” aniya.
Maaksyon ang palabas kaya tinanong naming si Max kung mapapasabak rin siya sa stunts dito.
“No, very slight lang siguro,” pakli niya, sabay ngiti. “I mean, relax lang din kasi ang role ko rito, isang simple island girl. But I like it na she’s very strong and independent. She’s eager to prove na kaya niya makipagsabayan kay Atoy, ang character ni Dingdong.”
At yun nga ang gusto niya makita ng mga tao sa character niya.
“I hope my character here will inspire other women out there to strive for equality, na, kung kaya ng lalaki, kaya rin namin.”
Inamin ni Max na mahina rin ang loob niya noong bata-bata pa siya, pero binago siya ng pagiging ina.
“Motherhood really made me tough. It made me realize that I can do more than what people tell me. I could be more and I’m proud to say na mas malakas na ang loob ko ngayon.”
Ipalalabas ang “The Master Cutter” sa Netflix simula May 8.
Aarangkada naman ito sa GMA Prime starting May 11.