Mark Alcala inulan ng batikos matapos i-post ang litrato kasama ang aso ni Kathryn Bernardo!

By DELIA CUARESMA
Lalo pang umiingay ang usap-usapan tungkol kay Kathryn Bernardo at Mark Alcala matapos ang pinakabagong social media post ng alkalde na agad pinagdiskitahan ng netizens.
Sa kanyang Instagram Story, ibinahagi ni Mark ang larawan kasama ang alagang aso ni Kathryn.
Mabilis na kumalat ang screenshot ng naturang IG Story sa iba’t ibang social media platforms, kabilang na ang Reddit, kung saan bumaha agad ng reaksiyon at kantiyaw mula sa netizens.
May ilan na hindi pinalampas ang pagkakataon para biruin ang alkalde, na tila mas abala umano sa pagpo-post tungkol sa aktres kaysa sa kanyang tungkulin bilang mayor ng Lucena City.
“Grabe si Mayor. Nagtatrabaho pa ba ‘yan?” komento ng isang netizen.
May isa pa ngang nang-asar na tila binansagan na si Mark bilang “tagabantay” na lamang ng alaga ng aktres.
Kasabay nito, muling nabuhay ang usapin hinggil sa umano’y “hard launch” nina Kaila Estrada at Daniel Padilla, na ikinukumpara ngayon ng ilang fans sa tila maingat at tikom-bibig na approach nina Kathryn at Mark.
“Wala sigurong peace of mind ngayon si Kathryn. Hahaha imagine mo nag-hard launch yung ex mong niloko ka tapos ikaw di ka makapag-hard launch ng jowa mo kasi macacancel ka,” saad ng isang netizen.
“Hahaha hirap na hirap sila mag-hard launch sa isa’t isa eh,” dagdag pa ng isa.
Mayroon ding nagsabing tila hindi raw matanggap ng ilan ang posibilidad na may bago nang espesyal na tao sa buhay ni Kathryn.
“Never beating the hindi magpapatalo allegations,” ani pa ng isang commenter.
Sa kabila ng ingay, nananatiling tikom ang bibig nina Kathryn at Mark tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon.