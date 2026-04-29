Ronnie Alonte, may inamin tungkol sa kasal nila ni Loisa Andalio!

By DELIA CUARESMA
Hindi umano dapat naisapubliko agad-agad ang kasal nina Ronnie Alonte at Loisa Andalio.
Ito ang inamin ni Alonte sa panayam niya sa “Think Talk Tea” ni Kring Kim, kung saan ibinahagi niyang plano sana nilang panatilihing pribado ang kanilang pag-iisang dibdib.
Ayon sa aktor, inaasahan nilang mas hahaba pa ang pagitan mula sa pag-anunsiyo ng kaniyang proposal bago isunod ang kasal.
“Nagulat sila na dalawang linggo pa lang ay kasal na. Pero hindi talaga namin dapat ilalabas ang wedding, may nauna lang,” aniya.
Ipinaliwanag ni Alonte na isang tauhan umano sa fireworks display ng kanilang kasal ang nag-record ng video at nag-upload nito sa TikTok, dahilan upang kumalat ito sa publiko.
Dagdag pa niya, lalo silang nadismaya dahil ang lahat ng supplier at taong sangkot sa kasal ay pumirma umano sa isang non-disclosure agreement (NDA).
“Ewan ko kung anong nangyari. Lahat may NDA. Lumabas ang wedding namin, pati ang pagbubuntis niya,” ani Alonte.
Dahil sa umano’y paglabag sa kasunduan, sinabi ng aktor na umuusad na ang mga kasong isinampa laban sa ilang sangkot.
“May kaso na ang iba, ongoing ang isa. Malaki ang magagastos kapag nakasuhan,” dagdag pa niya.
Ibinahagi rin ni Alonte na matagal nang planado ang kanilang kasal, matapos malamang apat na buwan nang buntis si Andalio.
Gayunman, sinabi niyang hindi planado ang kaniyang proposal, na aniya’y ginawa niya upang mabigyan ng mas maayos na simula ang kanilang pag-aasawa.
Sa kabila ng pagkalat ng mga pribadong detalye, nananatiling nakatuon ang mag-asawa sa kanilang bagong yugto bilang pamilya at bilang mga magulang.