Kaila Estrada, proud GF kay Daniel Padilla!

By DELIA CUARESMA
Habang sinusulat namin ito ay wala pang direktang pag-amin mula kay Daniel Padilla at Kaila Estrada patungkol sa tunay nilang ugnayan.
Pero para sa kanilang tagasubaybay, hindi na ito kailangan.
Sapat na ang mga larawan kung saan makikita silang masayang magkasama sa iba’t-ibang lakad.
At ito ngang huli, ay nag-post na si Kaila nang picture nila sa social media na magkayakap at magkadikit ang mga pisngi.
Ayun sa isang tagahanga: “The hard launch we are all waiting for!”
Kuha ang larawan sa birthday celebration ni Daniel noong April 26.
Ibinalandra ni Kaila ang litrato sa Instagram, April 28.
Agad nag-apoy ang internet.
“Wala na mga mami. Tinapos na talaga nila. Layag kung layag,” sabi ng isang netizen.
“Grabe yung mga kamay na para bang ayaw na pakawalan nina Kaila at Daniel ang isa’t-isa,” sey pa ng isa.
Hirit naman ng isa pa, “Ito na nga! Kaila, proud girlfriend to the max!”
Kasunod nito ay ang paglabas ng isang lumang tweet ni Kaila patungkol kay Daniel.
It read: “Guys just to make it clear I’m not related to Daniel Padilla and I don’t know him personally. Thanks.”
Ipinoste niya ito April 27, 2012.
Dahil dito, may ilang netizens ang nagsabing parang tinadhana talaga ang dalawa.
Sey nga ng isa, “April 27 ang Tweet, April 28 ang hard launch. Sinadya? Coincidence? Whatever! Para sakin talagang meant to be sila!”
Sure thing, pating.