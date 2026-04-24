Ryan Agoncillo, may ‘warning’ kay Judy Ann Santos pagdating sa leading man: Subukan mo!

By DELIA CUARESMA
Mukhang may pa-“warning” na banat si Ryan Agoncillo sa asawang si Judy Ann Santos pagdating sa paglabas nito sa pelikula na may romantic leading man.
Sa isang kulitan moment kasama si Matteo Guidicelli, tinanong si Ryan kung papayag ba siya kung mabibigyan ulit ng romantic leading man si Juday sa isang proyekto.
Walang preno ang sagot ni Ryan: “Subukan mo!”
Boom. Tawanan ang lahat.
Pero bago pa man mag-viral ang “threat,” mabilis din siyang bumawi at nilinaw na biro lang ito.
“Ako, ‘yun talaga ang sagot ko sa lahat. Bro, ako talaga, ang laging sagot ko sa kanya, gawin mo tsaka na natin pag-awayan,” sabi ni Ryan.
Syempre, hindi nagpatalo si Juday. Tawa nang tawa ang aktres at pabirong sinaway ang mister: “Yan tuloy, naguluhan na silang lahat.”
Ayon sa kanya, mas madalas daw talagang sinasabi ni Ryan ay “go ahead” at hindi “subukan mo.”
Dito na sumingit si Ryan, natawa rin: “Sorry. ‘Subukan mo’ pala is the inner monologue in my head.”
Lalong kinilig at natawa ang fans sa palitan ng mag-asawa, lalo na’t kita na kahit may “bantang” hugot, puno pa rin ito ng lambingan.
Pero sa gitna ng biruan, nagseryoso rin si Ryan sa usapan tungkol sa relasyon nila.
“They know what they’re doing,” paliwanag niya, sabay diin, “Let the woman decide, then pag-awayan niyo na lang after.”
Joke lang kaya ito o may halong katotohanan?
Sa showbiz history, hindi na bago ang idea ng leading men para kay Juday.
Nakapareha na niya noon sina Piolo Pascual, Robin Padilla, Aga Muhlach, at Wowie de Guzman.
Pero ang siste, gusto ni Piolo umulit. Hindi nga lang matuloy-tuloy ang project for one reason or another.
Ito kaya ang totoong dahilan?
Whatever the case maybe, mukhang masaya naman sina Juday at Ryan.
At kung pagbabasehan ang kanilang kulitan? Mukhang kahit “subukan mo” pa ang linya, sa huli, tiwala pa rin ang panalo.