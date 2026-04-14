KC Concepcion, aminadong hirap pa rin sa sitwasyon ng mga magulang!

By ROWENA AGILADA
Sa “KC After Hours” ni KC Constantino-Torres, inamin ni KC Concepcion na nahihirapan siyang intindihin ang sitwasyon niya sa magkaibang pamilya ng mga magulang niya.
Feeling niya, parang hindi siya belong sa kahit kanino man sa mga ito.
Hindi lingid sa karamihan na may kanya- kanyang pamilya na ang Papa Gabby Concepcion at Mama Sharon Cuneta niya. May half- siblings siya sa magkabilang pamilya at nasa gitna siya ng mga ito.
Feeling ni KC, wala siyang sariling pamilya at nag-iisa lang siya. Aniya pa, dagdag sa hirap na pinagku-compare ang characters involved sa bawat pamilya and that everybody it seems is watching, observing them.
Aniya, gusto lang naman niyang maging ate sa younger half-siblings niya. Malaki ang age gap nila, kaya magkakaiba ang personalities nilang magkakapatid.
“No matter what, I’m their big ate,” KC said.
She has three half-siblings sa mother side, four sa father side with three different mothers.
Ani KC, hindi sila blended family na matatawag dahil may kanya-kanya silang buhay. But in her mind, she likes to think na blended family sila.
Tanggap niya na gano’n ang sitwasyon. Aniya, someday, she wants to have her own family.
Binigay nga ba?
Nagtatampo ang fans ni Enrique Gil dahil diumano, ibinigay lang nito kay Andrea Brown ang kuwintas na pa-birthday gift sa kanya ng isang fan.
Nakita nila sa socmed post na suot ‘yun ni Andrea. May heart pendant ‘yun na kapareho ng ibinigay na kuwintas kay Enrique.
Baka naman magkapareho lang sila ng kuwintas? O, baka bigay din yun kay Andrea ng fan?
Anang fans ni Enrique, kuya pa ang tawag ni Andrea, e, galawang mag-jowa naman sila!
Enrique is 34 years old, turning 18 (or 19) naman si Andrea. Isyu ba ang age gap?