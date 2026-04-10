Onemig Bondoc handang tuparin ang dream wedding ni Aiko Melendez!

By ROWENA AGILADA
Christian wedding ang dream ni Aiko Melendez, sakaling magpapakasal na sila ni Onemig Bondoc. Aniya either beach or garden wedding dapat ito.
Ayon naman kay Onemig, kahit ano o saan pa, basta kasama niya si Aiko, game siya.
Botong-boto kay Aiko ang parents ni Onemig. Ani Aiko, binigyan pa siya ng dress ng mommy ni Onemig na saktong- sakto ang sukat sa kanya.
Boto rin kay Onemig ang mommy ni Aiko.
Ayon kay Aiko,reyna ang trato sa kanya ni Onemig. He is always there for her. Sa mga nakarelasyon niya, pinakamagaan at pinaka-komportable ang sa kanila ni Onemig.
May offer sa kanila na pagsamahin sila sa isang teleserye. Tinanggihan nila dahil ayaw na talaga ni Onemig mag-artista muli.
Single
Inamin ni Kris Lawrence na single siya na ikinatuwa ng fans nila ni Katrina Halili.
Kaya lang, sa sinabi ni Kris na hindi siya nanliligaw kay Katrina,ikinadismaya nila ‘yun.
E, ano raw ba ang ibig sabihin ng mga pa-sweet moments nila sa kanilang vlog?
Sabi ni Kris, hindi pang- content lang ang mga ‘yun. Totoo raw ang mga ‘yun.
Weee! Hindi nga?
Asa pa?
Sey naman ni Katrina, mabuti naman at single si Kris. Off naman daw kung sumasama ito sa kanila ng anak nilang si Katie kung hindi ito single.
Feeling ng netizens, asa pa si Katrina na magkakabalikan sila ni Kris.
Noong nag-break sina Katrina at Kris, hindi nagka-boyfriend ng iba si Katrina. It took several years bago siya nakipag- relasyon sa isang non-showbiz guy.
Sadly, namatay ito due to heart failure.