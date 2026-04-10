Heart Evangelista emosyonal sa pagsasapubliko ng pagtulong kay Ate Gay!

By DELIA CUARESMA
Hindi napigilan ni Heart Evangelista ang maging emosyonal nang mabanggit sa kanyang guesting sa “Fast Talk With Boy Abunda” nitong Huwebes, April 9, ang pagtulong niya sa komedyanteng si Ate Gay na kasalukuyang lumalaban sa Stage 4 cancer.
Sa panayam kay Ate Gay noong Marso 31, ibinunyag ng komedyante na isa si Heart sa mga nagbibigay sa kanya ng monthly allowance, isang rebelasyong ikinagulat mismo ng aktres.
“Nagulat ako na binanggit niya kasi we’ve never met, like, after. And never kami nag-usap talaga,” ani Heart. “Trivia: Yung sinabi niya na nag-usap kami, kausap niya yung assistant ko, tapos after that, kinausap niya ako. Gusto lang niya magpasalamat, pero hindi niya alam na ako yon.”
May dahilan si Heart kung bakit tahimik ang kanyang pagtulong.
Aniya, “There’s always going to be color in whatever we do as public people. But my points in heaven are far more important…Life is too short. Mas importante sa akin yung points ko sa heaven, so nagulat ako nung sinabi niya.”
Para sa karamihan, ang imahe ni Heart ay nakatali sa fashion, sa glamour, sa “kaartehan.”
Lingid sa alam ng marami ang kanyang ginintuang puso, malasakit sa kapwa.
Para sa mga hindi nakakaalam, hindi ito ang unang pagkakataon na lumutang ang ganitong kuwento patungkol sa kabaitan ni Heart.
Noong co-host pa siya ng “StarTalk,” siya rin ang nagpagawa ng pustiso ng isang utility man ng show.
Hindi niya ipinagsigawan ito o ipinagmalaki.
Yes, sa kabila ng mga stereotype na “maarte” siya o isang “trying hard fashionista,” hindi puwedeng i-deny na may angking kabaitan si Heart.
At hindi ito simply for PR’s sake, huh!
Ayon kay Heart, bahagi ng kanyang personal na paniniwala ang pagtulong. Diin niya nga e, mas mahalaga pa ito kaysa sa anumang papuri.
Inamin ng aktres na hindi siya komportable na nailalantad ang kanyang mga ginagawa, ngunit naantig pa rin siya sa pasasalamat ni Ate Gay.
“I felt uncomfortable na sinabi niya, pero salamat din kasi iba rin pala marinig na nagpapasalamat sa yo ang tao. Kasi most of the time, people don’t really know it’s me, so I really appreciate. And in fact, never ko na-confirm sa kanya na ako yon, e. Na-touch ako kasi I work hard not just for me, but for a purpose, and for me to write a story that would be so great to read one day when I’m no longer here. But for now, I will leave it at that, kasi yung points ko talaga in heaven pinakaimportante sa akin.”
Dagdag pa niya, “You’re blessed to be a blessing. It’s very selfish for you to just think of yourself. I always believe in that, that’s why I dream big not just for myself.”
Sa huli, isang simpleng mensahe ang iniwan ni Heart: “In fairness naman sa kaartehan ko, may narating, di ba? Maarte ako pero mabuting tao.”