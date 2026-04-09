Summer Kalat! Eagle Riggs, napailing sa ‘di kaaya-ayang eksena sa Puerto Galera!

By DELIA CUARESMA
Hindi lang araw, alon, at good vibes ang hatid ng summer sa Puerto Galera, may mga eksenang talagang mapapa-“ay, bakit naman ganito?” ka na lang!
Sa gitna ng peak beach season, napa-react ang TV host-comedian na si Eagle Riggs matapos niyang ibahagi ang ilang litrato ng kalat na iniwan sa isang spot sa sikat na destinasyon.
At hindi ito simpleng plastic o bote, huh! Isama mo na mga ginamit na condom, lubricants, at kani-kanilang pakete!
Sa kanyang post, pabirong saway ni Eagle: “Mga acla, dapat clean as you go!” sabay dugtong ng hashtag na #jurassic, tila patama sa mga napasobra ang “summer fun” pero nakalimot sa basic responsibility.
Habang ang iba ay natawa sa kanyang banat, marami rin ang napa-iling.
Sa panahon kung kailan dagsa ang tourists para mag-enjoy ng dagat, tila may ilan pa ring nakakalimot na ang tunay na summer goal ay hindi lang magpakasaya, kundi mag-iwan ng malinis na lugar para sa susunod na bibisita.
Umani tuloy ng samu’t saring reaksyon ang post.
May mga nandiri, nayamot, habang ang ilan ay agad nagbigay paalala sa responsableng pagbabakasyon.
May nagsabi pa nga: “Hindi dapat natatapos sa safe sex ang pagiging responsable—dapat pati sa environment din!”
Sa huli, paalala ito sa lahat ng beachgoers: Oo, go lang sa saya, landi, at unforgettable summer moments, but make sure na ang iiwan mo lang ay footprints sa buhangin, hindi kalat.
Okay???